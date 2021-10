9 donne su 10 soffrono di cellulite: ora è possibile batterla in 20 minuti

La cellulite è il peggior incubo di ogni donna. Colpisce indistintamente giovani e meno giovani, magre e meno magre, incidendo pesantemente sul benessere e l’equilibrio psico-fisico.

È un disturbo difficile da combattere e che interessa 9 donne su 10. Nella società occidentale, lo stile di vita e le abitudini quotidiane rappresentano un fattore aggravante sull’evoluzione della cellulite spingendo la condizione ad uno stato sclerotico difficile da trattare.

La fetta di mercato riservata a prodotti, farmaci, integratori e trattamenti anticellulite è uno specchio abbastanza fedele dell’attenzione che le donne riversano su tale problema.

La cellulite, o panniculopatia edemato-fibro-sclerotica, è un disturbo del pannicolo adiposo, ovvero il tessuto adiposo sottocutaneo. L’effetto estetico della cellulite è rappresentato dalla tipica pelle a buccia d’arancia che è determinata da una trazione dei setti fibrosi rispetto allo strato cutaneo superficiale.

L’alterazione del pannicolo adiposo è un insieme di fattori che portano ad un accumulo di adipe e l’interruzione del microcircolo venoso e linfatico, intrappolando gli adipociti e permettendo l’accumulo di sostanze di scarto.

In passato, la condizione fu sottovalutata dalla comunità medica; i medici che si interrogavano sul come curare la cellulite venivano spesso delegittimati ed isolati. Oggi la situazione è cambiata ed il riconoscimento della cellulite come patologia contestata da pochi. Grazie anche alla forte domanda di trattamenti e prodotti contro la cellulite, la ricerca medica ha fatto passi in avanti notevoli nella risoluzione del problema.

Le cause del disturbo sono legate principalmente a fattori genetici ed ormonali. Questo significa che la formazione della cellulite non è in alcun modo legata all’obesità o al sovrappeso ma alla familiarità ed agli ormoni estrogeni che favoriscono l’accumulo, incontrollato, di adipe in determinati punti del corpo.

È proprio questa “fame di grasso” che spinge gli adipociti ad immagazzinare più riserve di quante possibili. L’aumento del volume del pannicolo adiposo comprime le terminazioni nervose, i vasi sanguigni e i vasi linfatici, isolando il tessuto adiposo dal resto del corpo.

Quando i primi sintomi della cellulite compaiono, il disturbo è già nel secondo stadio. I setti fibrosi nel tessuto sottocutaneo applicano una trazione sulla cute provocando la pelle a buccia d’arancia o effetto divano. La subcision guidata è uno dei trattamenti più appropriati per eliminare l’antiestetico effetto sulla cute operando sulla recisione dei setti fibrosi.

Meno invasivo è il sistema che utilizza la Collagenasi da Clostridium histolycum, un enzima prodotto dal batterio Clostridium ed utilizzato sottoforma di iniezioni capaci di eliminare la pelle a buccia d’arancia con sedute di 20/25 minuti.

Se la subcision e la collagenasi da Clostridium possono dare risultati immediati ed esteticamente soddisfacenti, la condizione del pannicolo adiposo rimane pressappoco invariata.

Le strutture che permettono al tessuto adiposo di drenare le sostanze di scarto o contribuire alla lipolisi sono compromesse tanto da richiedere trattamenti di medicina estetica specifici. Il ripristino del microcircolo e la riattivazione delle funzioni dei tessuti rappresentano il focus di altri trattamenti di medicina estetica come la carbossiterapia, la mesoterapia, la cavitazione e la radiofrequenza.

La carbossiterapia è un trattamento che negli ultimi anni ha avuto una rapida diffusione, sia per i suoi risultati che per i costi ridotti. Il trattamento sfrutta le potenzialità dell’effetto Bohr per migliorare l’ossigenazione dei tessuti stimolandoli alla rigenerazione.

La tecnica prevede l’iniezione sottocutanea di anidride carbonica attraverso un ago collegato ad una macchina computerizzata che dispensa il gas. Lo stesso trattamento è utilizzato per diversi disturbi e sta mostrando una certa efficacia anche nella certa dell’alopecia androgenetica ed in altre forme di calvizie.

La cavitazione, invece, è una tecnica che sfrutta gli ultrasuoni a determinate frequenze per “rompere” gli adipociti. A questa tecnica sono spesso legati trattamenti complementari come il linfodrenaggio o la pressoterapia per aiutare a smaltire le sostanze di scarto prodotte. Anche la radiofrequenza si è accreditata come trattamento valido contro la cellulite. Valida, inoltre, contro smagliature e lassità cutanee sfrutta le peculiarità dell’energia elettromagnetica ad alta frequenza.

Sebbene le cause della cellulite siano da ricercarsi in fattori genetici ed ormonali, è importante considerare che i fattori aggravanti come una dieta squilibrata e vita sedentaria incidano in modo pesante sulla condizione.

Una alimentazione sana prevede innanzitutto un consumo ridotto di zuccheri semplici e complessi, di cibi fritti e ricchi di grassi saturi; da favorire sono, invece, il consumo di carni bianche e frutta e verdura di stagione. Stessa attenzione è importante dedicarla all’idratazione. Bere molto non significa aumentare la ritenzione idrica bensì favorire il giusto drenaggio ed il benessere dei tessuti.

Infine, è necessario cambiare le proprie abitudini quotidiane migliorando il proprio rapporto con l’attività motoria e correggendo la propria postura durante le ore di lavoro.

Gli esercizi, e in generale il movimento fisico, favoriscono l’ossigenazione dei tessuti, migliorano la circolazione e, soprattutto, contribuendo alla salute degli arti inferiori. La circolazione delle gambe è legata a doppio filo con l’attività motoria essendo il ritorno venoso dipendente dall’attività dei muscoli del distretto.