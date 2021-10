Le numerose attività al Centro Famiglie di Pergine

Ad un mese dalla riapertura, le famiglie dell’alta Valsugana hanno colorato le mattine e i pomeriggi del Centro Famiglie di Pergine. Bambini dai 0 ai 6 anni di età che, in un periodo di discontinuità come quello lasciato dall’emergenza sanitaria, riscoprono in un ambiente pedagogicamente studiato per loro, il bello di incontrarsi, giocare e stare insieme in spazi ampi e sicuri nel rispetto delle misure anti Covid.

Sono partite con entusiasmo alcune attività quali yoga per gestanti, un corso di ginnastica soft per il post partum da fare assieme al proprio bambino, e a breve, un corso di danzatricità (danza e motricità sempre per neomamme e lattanti).

Continueranno anche nei prossimi mesi gli incontri dedicati ai bambini da 0 a 12 mesi il venerdì mattina, con la presenza di due puericultrici e mamme peer-counselor a disposizione delle mamme per consigli su puerperio, allattamento, svezzamento e temi legati alla genitorialità.

A cadenza bisettimanale il venerdì mattina si terranno degli incontri più specifici all’ interno del percorso “quando nasce un bambino rinasce una famiglia” con Lara Holler durante i quali si tratteranno in maniera più specifica i temi: il 22 ottobre, in collaborazione con la Biblioteca di Pergine, incontro informativo sul progetto Nati Per Leggere; il 12 novembre “un cantiere che parte dal nostro corpo” durante il quale si tratterà il periodo perinatale. Gli incontri del venerdì mattina sono gratuiti per tutti i soci, ma è richiesta comunque l’iscrizione.

Altre attività in partenza per il mese di ottobre sono “Il tocco che nutre” corso di massaggio per i bambini con Lara Holler, il mercoledì o il sabato mattina dalle 10.00 alle 11.15; “Creare con amore” un laboratorio per mamme in dolce attesa durante il quale dare forma alle proprie emozioni e preparare un album dei ricordi da dedicare al nascituro, il 22 ottobre dalle 10.00 alle 12.00; e la “Serata informativa con la C.R.I.” un incontro molto interessante con i volontari della Croce Rossa durante il quale imparare a mettere in pratica le manovre salvavita pediatriche, mercoledì 27 ottobre dalle 20.00 alle 23.00.

Il Centro Famiglie è aperto nei seguenti orari martedì 09.30 12.00 – 15.30 18.00, giovedì 09.30 12.00 e 15.30 18.00 e venerdì 09.30 12 00 (mattina dedicata ai più piccoli 0-12 mesi ) e tutte le attività si svolgono in Vicolo delle Garberie 6a, Pergine Valsugana. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito famiglievalsugana.it, chiamare al numero 3296638868 o scrivere ad attivitagfv@gmail.com

