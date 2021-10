Jo Squillo, sciopero della fame per Chico Forti. Alessia Ambrosi attacca Di Maio: «Un ridicolo essere, un buffone»

Jo Squillo si è detta a pronta allo sciopero della fame a sostegno di Chico Forti.

L’annuncio della nota cantante e ora concorrente del GF Vip, è arrivato durante un momento di particolare “pathos” quali le nomination del venerdì sera e che sono state interrotte per lanciare un appello al Governo Italiano affinché si intervenga per far ritornare l’ex regista in Italia.

Chico Forti sta scontando l’ergastolo negli Stati Uniti dove è stato condannato nel 2000 per omicidio.

L’appello lanciato dalla nota cantante e conduttrice è stato caricato di una forza particolare. Si è infatti rivolta allo Stato Italiano chiedendo che venga fatto quanto prima qualcosa per riportarlo in patria: “Impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente”

Nonostante le rassicurazioni del conduttore Signorini Jo Squillo non ha voluto sentire ragioni aggiungendo: «A questo punto ti dico che sono pronta a fare anche da ora lo sciopero della fame, perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesca a dare delle risposte. Il Governo italiano deve intervenire urgentemente. Ci sono delle priorità della vita».

Dopo le dure parola di Jo Squillo la memoria corre ora al lontano 23 dicembre del 2020 quando Luigi Di Maio, ministro del governo Conte Bis, in un annuncio roboante illuse Chico Forti e milioni di italiani, dicendo che a breve sarebbe stato trasferito un Italia. Da allora però non è più successo nulla.

A ruota di Jo Squillo nel pomeriggo di oggi, domenica 17 ottobre, è arrivata anche la violentissima dichiarazione della consigliera provinciale di Fratelli d’Italia Alessia Ambrosi (foto) contro Luigi Di Maio.

Sul suo profilo social Ambrosi apre scrivendo: «Detesto chi calpesta la vita delle persone per mettersi in mostra, chiaro?»

Poi continua: «Questo ridicolo essere qui in foto, il famoso Giggino Di Maio nientemeno ministro deli Esteri della Repubblica italiana, sentite un po' cosa scriveva il 23 dicembre su Facebook sul caso del nostro connazionale trentino, Chico Forti, al centro di un complesso caso giudiziario e attualmente detenuto negli Stati Uniti, e che continua a urlare la propria innocenza».

Alessia Ambrosi ricorda anche le stesse parole di Di Maio: «Ho una bellissima notizia da darvi – annunciava Di Maio il 23 dicembre di quasi un anno fa- Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Lo ha comunicato alla famiglia, capite??!? Peccato che Chico sia ancora lì, in una galera americana, a urlare la propria innocenza. E del suo arrivo in Italia non c’è ancora stata traccia! Mi dico: ma che razza di politico è uno che gioca con la vita delle persone facendo annunci e dando per sicure cose che sicure non sono? E l’altro annuncio di questo buffone, da Palazzo Chigi? “Abbiamo abolito la povertà!”, ve lo ricordate?? Vi faccio una promessa: non avrò pace fino a quando politicamente non avremo spazzato via politicamente questa gentaglia, chiaro??»