«Malamovida», nuovi atti vandalici nella notte. I residenti ormai esasperati: «Che serve l’ordinanza se nessuno la fa rispettare?»

Non sembra per nulla raggiungere l’effetto voluto l’ultima ordinanza del Sindaco Franco Ianeselli emessa il 27 settembre del 2021 nella zona della «MalaMovida» di piazzetta del conservatorio e vicolo santa Maria Maddalena.

La situazione dopo alcuni giorni è tornata fuori controllo e i residenti tornano a non dormire più. Tra i nuovi centri nevralgici che tra il resto attirano lo spaccio c’è anche vicolo San Marco, più volte teatro nelle ultime settimane di scorribande di giovani in preda ai fumi dell’alcol.

Nel merito il Sindaco Franco Ianeselli aveva firmato un’ordinanza per contrastare questi fenomeni di degrado in prossimità nelle aree limitrofe a Via S. Maria Maddalena dove era riportato che fino al 1 novembre 2021 (compreso) nella fascia oraria tra le ore 22:30 e le ore 5 del giorno successivo, nelle vie Santa Maria Maddalena, vicolo S. Maria Maddalena, via Dietro Le Mura B, via Ferruccio, via Marchetti, vicolo San Marco, vicolo San Pietro, vigeva il divieto di consumo di bevande (alcoliche e non) e la detenzione delle stesse anche in contenitori chiusi ad esclusione del consumo effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

Pubblicità Pubblicità

«Onore a chi firma le ordinanze – spiega il comitato antidegrado della zona – ma se poi nessuno le fa rispettare allora siamo punto e da capo, anzi, peggio perchè passa il messaggio di impunità»

E proprio dallo stesso comitato parte le denuncia per i fatti successi ieri sera che hanno visto i protagonisti della Movida compiere in soliti atti vandalici e vigliacchi imbrattando muri, portoni d’entrata dei condomini e vetrine dei negozi. (video ripreso alle 1.43). E pensare che solo alcuni giorni fa il comune ha stanziato oltre 60 mila euro per ripulire i muri dalle scritte ed imbrattamenti opera dei soliti noti.

«Questi imbrattamenti sono freschi della notte tra venerdì e sabato – aggiunge il comitato – alcuni di questi muri erano stati puliti da pochi giorni. Anche i nuovi cancelli della facoltà di Medicina non sono stati risparmiati. Nessun controllo delle forze dell’ordine. Purtroppo questa mattina non siamo riusciti a fotografare le bottiglie lasciate per strada, ma ciò evidenzia il non rispetto dell’ordinanza».

Pubblicità Pubblicità



Ricordiamo che il divieto di consumare alcol nella piazza inizia dalle ore 22:30, mentre, il disturbo alla quiete pubblica Art. 659 codice Penale inizia addirittura alle 21, con possibili deroghe fino alle 23, ove consentito.

Il comitato conclude confermando che il “caos” è durato circa fino alle ore 02:30.

Va ricordato anche che purtroppo esiste anche il fenomeno dello spaccio. Perché non bisogna dimenticare che l’annoso problema del centro storico ormai diventato foriero del quotidiano degrado cittadino, corre in tandem con il movimento dei giovani consumatori notturni.

Dalla Portela a piazza Duomo a via della Calepina, da largo Carducci a via San Pietro fino a via Manci passando per il famoso ‘giro al Sass’, dalle 22.30 alle 4 del mattino la cosiddetta ‘gente della notte’ prende quindi il possesso delle vie deserte e le trasforma in grandi spazi di incontro. Il più delle volte molesti.