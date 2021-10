Vallarsa: sabato la Fiera di San Luca 2022

Si chiama “Aspettando la Fiera di San Luca 2022”: un titolo piuttosto inusuale, per un evento in programma nel 2021. Come mai questa scelta? Semplice: dopo il lungo stop causato dal Covid, la voglia di far rivivere la tradizionale sagra che unisce tutta la vallata era davvero forte: negli amministratori comunali ma anche nel mondo del volontariato e in quello imprenditoriale, oltre che in tutti i vallarseri.

Tradizionalmente, la Fiera che si svolge ogni anno a Parocchia, prevede un programma molto ricco, con esposizione di animali, mostre d’arte e di storia, diverse attività per le famiglie ed eventi particolari come l’asta del legname.

Tutto questo, in tempi ancora incerti e con una “macchina organizzativa” da rimettere in moto, non era possibile. «Ma abbiamo trovato sostegno e volontà di ripartire – spiega l’assessore comunale al turismo Matteo Rossaro – per questo un evento in tono leggermente minore, ma capace di dare lo slancio per preparare l’anno prossimo al quale speriamo di arrivare con una formula nuova: ampia e varia come nel passato ma con un sapore, non a caso uso questo vocabolo, più connesso al territorio e alle sue produzioni».

Pubblicità Pubblicità

Vediamo dunque il programma. Le attività si svolgeranno sabato 16 e domenica 17 ottobre. Sabato alle ore 15: “Storie nel bosco”, passeggiata per famiglie a cura della biblioteca comunale.

Prenotazione obbligatoria a biblioteca@comune.vallarsa.tn.it, 0464-869048. Alle 20.30 nella Chiesa arcipretale di San Vigilio concerto del Coro Pasubio.

Anche il concerto prevede la prenotazione obbligatoria e il green pass. Tel Daniel 347-1136609; Nicola 338-4582706 (ore pasti o Whatsapp).

Pubblicità Pubblicità



Domenica alle 10.15 benedizione del bestiame, alle 10.30 nella Chiesa arcipretale di San Vigilio, messa con la partecipazione del Gruppo costumi storici Valli del Leno e della Schützenkompanie Vallarsa Trambileno / Brandtal Trumelays.

Segue pranzo su prenotazione a cura dell’Albergo ristorante Aurora (Sara 393-8204085 info@aurorahotel.tn.it) con uno speciale menù che valorizza le eccellenze del territorio. Sarà inoltre attivo il mercatino dei prodotti locali.

L’evento è organizzato in collaborazione con le associazioni della valle: oltre a quelle già citate nel programma e quelle che daranno il loro supporto a vario titolo, forte è l’apporto della neonata Pro Loco.