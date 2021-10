Colonia come Tunisi: via libera nella città tedesca al canto dei Muezzin in 35 moschee

Il via libera ai canti dei muezzin diffusi con altoparlanti dalle 35 moschee della città. Succede in Germania, a Colonia, in nome di quella che la sua sindaca Henriette Reker, promotrice dell’iniziativa, chiama inclusione.

Una scelta che ha causato una vera esplosione di polemiche da parte di chi respinge l’idea che ogni venerdì si possa convivere, come nelle nazioni islamiche, con il canto diffuso ed amplificato delle Sure del Corano.

L’accordo, che avrà la durata di due anni, è statto stipulato nella giornata di lunedì dal Comune di Colonia e dalla comunità musulmana locale: gli amplificatori potranno diffondere l’azan, ossia la chiamata dei fedeli alle preghiere obbligatorie, da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio.

Secondo quanto previsto, i condomini e le attività commerciali nelle vicinanze avranno il ‘diritto’ ad essere avvertite prima dell’inizio dei canti che verranno diffusi a volume ‘non eccessivo’ e per non più di dieci minuti. Non si sa se per volta o in una soluzione ‘una tantum’.

La prima cittadina Henriette Reker, eeletta nel 2015 come candidato indipendente ha commentato il via libera all’azan in città come un segnale di “ rispetto ” verso la numerosa minoranza islamica residente nella metropoli.

“Colonia sarà ricordata da oggi in poi per la compresenza del suono delle campane della cattedrale gotica più grande del Nord Europa e gli appelli dei muezzin diffusi dalle tante moschee urbane“, ha sottolineato la Reker in nome della ‘pacifica convivenza’.

Feroci le critiche da parte di testate e commentatori tedeschi. Secondo Daniel Kremer del quotidiano Bild le moschee di Colonia non possono essere considerate simboli di tolleranza, poiché finanziate dalla Turchia del poco democratico Erdogan.

“Non si può equiparare il canto del muezzin al suono dele campane perché il muezzin grida ‘Allah è grande!’ e ‘Attesto che non c’è altro Dio all’infuori di Allah”.

Insomma il canto del muezzin promosso dalla sindaca, oltre a non fare parte della tradizione occidentale, non sarebbe un inno alla diversità perché l’azan è in realtà una dimostrazione di forza e non di volontà di tolleranza.

Colonia è la quarta città più popolosa della Germania e si trova nella regione del Nordreno Westfalia. E’ anche la città che ospita un gran numero di immigrati turchi di prima e seconda generazione, circa 55mila dai censimenti ufficiali del 2017 e del 2018.

Quello di Colonia è certo il più eclatante, ma non l’unico caso di città tedesca che si piega all’Islam. L’anno scorso, un tribunale della città di Münster ha annullato il divieto del richiamo alla preghiera di una moschea locale, che era entrato in vigore dopo una denuncia da dei residenti nei pressi del luogo di culto.

Il tribunale ha però stabilito che la chiamata non violava i diritti della coppia di coniugi che aveva segnalato il caso. “Ogni società deve accettare che a volte si sappia che altri esercitano la loro fede“, aveva affermato al tempo il giudice Annette Kleinschnittger. Svolte analoghe sono state operate già negli anni Novanta dalle autorità di Gelsenkirchen e Düren, città ubicate sempre ubicate nel Nordreno Westfalia.

