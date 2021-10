L’influencer Zoe Laverne chiede ai fan 15 dollari per una foto di sua figlia appena nata. Il web si scatena con insulti e minacce

Zoe Laverne ha 20 anni, ha già un figlio appena nato ed è seguita su TikTok da 21 milioni di persone!

In questi giorni è stata bersaglio di critiche e minacce per un suo annuncio particolare che riguardava proprio la neonata Emersyn: dopo averla mostrata avvolta nelle fasce, l’influencer ha chiesto 15 dollari a chiunque volesse vederla in anteprima sul resto del mondo.

La proposta ha scatenato lo sdegno generale e la star dei social ha così risposto: “Sono spaventata. Non sono mai stata una madre. Non è stato facile trovarsi di fronte alla quantità di odio, minacce di morte e cose semplicemente offensive che erano già state pubblicate su mia figlia prima del suo arrivo. Io e Dawson avevamo pensato di non condividere le foto di nostra figlia. Ma volevo che i miei follower facessero parte di questo fantastico viaggio, quindi, nel tentativo di essere genitori protettivi, abbiamo pensato che, se avessimo messo le foto private, solo i fan e i follower avrebbero pagato per vederle e avremmo limitato un po’ dell’odio e delle minacce. Ora vedo come è apparsa la nostra scelta a molti e trovo orribile aver confuso o urtato qualcuno. Per favore, siate pazienti con me”.

La star di TikTok non è nuova a scivoloni plateali, proprio forse a causa della sua giovane età; nel 2020 era stata al centro del ciclone per aver pubblicato un video in cui baciava un fan di soli 13 anni, cosa di cui si era poi scusata chiarendo che non c’era stato altro.

Anche in questo caso pare si sia trattato quindi di un errore di ingenuità più che di un modo di fare soldi sulla faccia della figlia; per fugare ogni dubbio la Laverne ha dichiarato che tutti i soldi guadagnati dalla sua particolare richiesta saranno devoluti in beneficenza, precisamente ad un asilo locale.

