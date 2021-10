Il problema dell’ Italia: il fascismo? No, il doppiopesismo

Egregio Direttore,

ho assistito oggi per qualche ora al fuoco di fila delle opinioni pelose mandate in onda su La7, tutte dirette ad attribuire la responsabilità’ morale e politica a FdI dell’ assalto alla Cigl avvenuto ieri, addirittura con neanche tanto larvate minacce (fasciste ) di collocazione fuori dal consesso democratico dell’ unica forza di opposizione.

Fermo restando che il rischio fascista esiste solo nelle menti vuote di coloro che ritengono possibile un ritorno al totalitarismo nero da parte di organizzazioni che alle elezioni politiche strappano, se va bene, uno 0,5 per cento, possiamo tranquillamente affermare che questa cagnara su un fatto esclusivamente criminale e non politico, null’ altro rappresenta che un mezzo per distrarre l’ opinione pubblica da da altro in funzione esclusivamente elettorale, nel bel mezzo dei ballottaggi.

Pubblicità Pubblicità

Ed infatti tra qualche giorno assisteremo alla manifestazione della sinistra senza alcun diritto di replica alla parte avversa e senza che nessuno fiati sulla sua collocazione elettoralmente inopportuna, ed il giorno dopo i giornali ulterormente pubblicheranno interventi del giorno prima senza possibilità di replica perche’ in periodo di silenzio elettorale.

In pratica il bis del (non) affaire Morisi e della (non) inchiesta Fanpage utilizzati alla soglia del primo turno elettorale. Il delitto perfetto. Vittima: le regole democratiche.

Su cio’, nessun altola’ dal democratico inquilino del Colle, nessun commento critico sulle testate paludate, nessun alito di dissenso a sinistra.

Pubblicità Pubblicità



E’ atteggiamento tipico della sinistra demonizzare l’ avversario diffamandolo e privarlo della replica, minimizzare o tacere quando ci si macchia in egual misura o peggio.

Tanti i deja vu. Nessuno a sinistra ha mai condannato le nefandezze e le devastazioni dei centri sociali, dei no tav, no tap, anarchici, black block , i compagni che sbagliano E quando ci e’ scappato il morto a Genova gli e’ stata pure intitolata una piazza…

Nessuno pensa sia opportuno recidere il cordone ombelicale con il vecchio partito comunista, per inciso quello responsabile dei milioni di morti sotto Stalin, Mao e Pol Pott. Nessuno del vecchio PC, neppure il gia’ Presidente Napolitano, ha mai ammesso gli errori ed orrori di Praga e Budapest da parte della comunistissima Urss. Solo a fatica e per inerzia si inizia ad ammettere che le foibe sono esitite, anche se per costoro sono piene solo di fascisti e collaborazionisti, in barba alla copiosa contraria documentazione storiografica.

Negare, minimizzare, mistificare…

Come per gli orrori del biennio rosso nelle regioni del nord italia, talmente violenti e ributtanti che obbligarono l’ allora ministro della giustiziaTogliatti a far emanare l’ amnistia generale, consapevole che la impunita’ degli assassini rossi ben valeva quella dei pochi repubblichini sopravvissuti alla epurazione della Liberazione.

La sinistra non ha mai intrapreso quella strada di consapevolezza ed autorevisionismo che la parte avversa ha compiuto lustri fa con il congresso di Fiuggi. Probabilmente non ne sara’ mai capace, perche’ manca l’onesta’ intellettuale ed abbonda la presupposta superiorita’ morale, che poi null’ altro e’ che vuota superbia.

E’ evidente ed intollerabile il doppiopesismo

La gente non e’ cosi fessa e se ne accorge. E se perseveri ed esageri, puo’ darsi che si incazzi pure. Come nel caso del green pass e relative storture, contraddizioni, discriminazioni tra lavoratori, non viste dai sindacati, impegnati in altro.