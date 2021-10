Ala, superbonus 110% aspetti tecnici e pratici della misura. Il 15 ottobre il secondo incontro informativo

Secondo e ultimo appuntamento con Habitech – Distretto Tecnologico Trentino – per discutere di Superbonus 110%.

Venerdì 15 ottobre 15 ottobre 15 ottobre 2021, alle ore 20.00 ore 20.00 ore 20.00, la cittadinanza è invitata a partecipare all’incontro informativo che si terrà ad Ala presso la prestigiosa sede di Palazzo Pizzini, in via Santa Caterina 2 in via Santa Caterina 2 in via Santa Caterina 2.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Ala, mira ad approfondire in modo trasversale il funzionamento, le opportunità e le applicazioni pratiche dell’agevolazione per la riqualificazione edilizia.

Nel corso dell’incontro i relatori Paolo Bresciani (Studio di Consulenza Aziendale Domus), Alessandro Laner (New Engineering Srl) e Marco Giglioli (Amministratore di Sovecar Srl) illustreranno la normativa di riferimento, le modalità di accesso alla misura e il contributo offerto dalle imprese sul lato della progettazione, verifica e installazione, con esempi di concrete realizzazioni in cantiere.

Al termine della serata i partecipanti potranno sottoporre le proprie domande agli esperti e animare una breve sessione di confronto. L’iniziativa si inserisce nel ciclo di incontri dedicati alla riqualificazione sostenibile e all’efficienza energetica promossi da Habitech nell’ambito del progetto europeo INSTRUCT ed è supportata dal Distretto Famiglia Vallagarina e dai Comuni di Ala, Calliano, Isera, Nogaredo, Pomarolo, Villa Lagarina, Volano.

Per partecipare è necessario registrarsi contattando la segreteria di Habitech al numero 0464/443450 o scrivendo a info@dttn.it. L’accesso alla sala sarà consentito solo con Certificazione verde Covid-19 (Green Pass).

Habitech è il Distretto Tecnologico Trentino per l’ Habitech Energia e l’Ambiente, con sede a Rovereto. La mission della società è condurre il mercato dell’edilizia e dell’energia nella direzione della sostenibilità, fondamentale leva strategica per l’innovazione e lo sviluppo.

Habitech è una società consortile nata nel 2006 con Habitech l’obiettivo di realizzare reti di impresa e filiere produttive specializzate nei settori dell’edilizia sostenibile, dell’efficienza energetica e delle tecnologie intelligenti per la gestione del territorio. E’ composta da 130 Soci (116 privati e 14 enti pubblici) e reinveste il 100% degli utili nello sviluppo di progetti innovativi e sostenibili di impatto reale. È una società certificata BCorp, Just e SI Rating e fa parte del Distretto Città della Quercia di Rovereto.

Qualità e innovazione sono i temi che hanno sempre caratterizzato l’operato di Habitech, che negli anni è divenuto un punto di riferimento dell’edilizia sostenibile a livello nazionale.

Habitech è socio promotore e fondatore di Green Building Council Italia e gestisce la prima e unica certificazione degli edifici in legno ARCA. Coordina e amministra Odatech, l’organismo di verifica ed accreditamento dei certificatori energetici in Trentino, e gestisce Greenmap, il programma che focalizza la sostenibilità come leva strategica di innovazione e sviluppo nell’industria.

Habitech partecipa a progetti finanziati – italiani e europei – ed è riconosciuta a livello internazionale come un partner strategico per lo sviluppo di programmi innovativi.