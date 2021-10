Ricette: autunno in tavola con i prodotti di ottobre

Ebbene si, siamo senza ombra di dubbio entrati nel periodo autunnale; personalmente ottobre mi piace proprio.

Nelle belle giornate di sole si può godere ancora di una vastità di colori che scaldano mente e corpo.

E anche a tavola cominciamo a scaldarci; archiviamo i piatti freddi e riaccendiamo il caro vecchio forno che nei mesi estivi abbiamo usato come deposito per le teglie.

Sono veramente tanti i prodotti tipici di questo periodo; per quasi tutto l’autunno e l’inverno troveremo patate, porri, cavoli, broccoli e una cosa per me assolutamente nuova: le cime di rapa.

Mi sono sempre tenuta ben distante dalle erbe cotte ma questa volta ho voluto testare il mio coraggio.

Sono rimasta piacevolmente sorpresa dal risultato e sono sicura che approfitterò di questo periodo per provare altre ricette.

Per quello che riguarda la frutta di stagione è ancora un pò presto per puntare l’attenzione sugli agrumi; mi sono permessa di dare ampio spazio ad un unico frutto, la mela.

Inutile dire che in questo momento, con la raccolta appena terminata, la cosa migliore è gustarle al naturale, ma io ho voluto esagerare e provare una torta davvero deliziosa.

Torta salata in crosta di quinoa

200 gr di quinoa

2 uova

parmigiano

Per la farcitura

2 broccoli

1 cipolla

Funghi champignon

2 caprini

Per prima cosa pulire i broccoli, tagliare le cimette e lessarle (in pentola a pressione o in acqua bollente).

Cuocere la quinoa nell’acqua di cottura dei broccoli; per la cottura della quinoa ricordatevi che l’acqua deve essere il doppio del peso del cereale. Cuocere finché non è completamente assorbita quindi togliere dal fuoco e lasciar raffreddare.

Aggiungere due uova sbattute, un pò di parmigiano e mescolare il tutto. Foderare uno stampo con carta da forno e distribuire il composto prima sulla base, in uno strato di 2 cm circa, poi sui bordi. Infornare il guscio per 20 minuti a 190 gradi.

Nel frattempo preparare la farcita; in una padella soffriggere la cipolla tritata con qualche fungo champignon affettato e le cime del broccolo. Frullare il tutto con i caprini, se è troppo denso aggiungere un cucchiaio di acqua.

Quando il guscio è pronto versare la farcia all’interno, completare con qualche cimetta tenuta da parte in precedenza e con qualche pezzo di caprino. Infornare per 20 minuti a 180 gradi. A cottura ultimata sfornare e lasciare stabilizzare il tortino per 10 minuti prima di tagliarlo a fette

Spaghetti viola con crema al porro

1/4 cavolo rosso

Spaghetti

1 porro

latte

Per prima cosa tagliare il porro a rondella, rosolarlo in una pentola con un filo di olio; aggiungere un paio di cucchiai di acqua e cuocere finché non è morbido. Trasferirlo in un ciotola aggiungere un pizzico di sale, qualche cucchiaio di latte e frullare con un mixer ad immersione, finché non si raggiunge la consistenza desiderata (io l’ho lasciato molto cremoso).

Nel frattempo preparare gli spaghetti; affettare il cavolo rosso e metterlo in una pentola piena d’acqua, portare sul fuoco e quando bolle eliminare il cavolo. Calare gli spaghetti e cuocere per il tempo indicato sulla confezione (dovrebbero diventare viola).

Scolare gli spaghetti e servire accompagnati dalla crema ai porri. P.S: pensavo sarebbero venuti più scuri, forse si può aumentare il cavolo e usarne metà per ottenere il colore tipico

Polpette alle cime di rapa

150 gr cime di rapa

100 gr pane raffermo

20 gr farina di ceci

Olio evo

Sale

Pepe

Mettere a bagna il pane in acqua tiepida, lavare le cime di rapa e tagliarle molto finemente quindi metterle in padella con un filo di olio, uno spicchio di aglio schiacciato e cuocere per 10 minuti circa.

A parte formare una pastella con la farina di ceci e 40 gr di acqua; strizzare il pane e metterlo nella ciotola della pastella, sminuzzandolo con le mani. Aggiungere le cime di rapa ormai cotte, amalgamare il tutto e formare delle polpettone con le mani. Disporle ora su una teglia da forno e cuocere per 10-15 minuti a 200 gradi (oppure passarle in padella con un filo di olio per farle rosolare un pò).

Crostata con la crema di mele

Per la frolla

200 gr di farina 00

80 gr di burro

90 gr zucchero a velo

3 gr lievito istantaneo per dolci

1 uovo medio

Scozia grattugiata arancia

Per la crema

4 tuorli

50 gr amido di mais

170 gr zucchero

500 gr di latte

1 cucchiaio estratto di vaniglia

400 gr di mele

30 gr succo di limone

40 gr succo di arancia

Privare le mele della buccia e del torsolo, tagliarle a fettine sottile ed inserirle in un recipiente. Aggiungere 70 gr i zucchero, il succo di limone e di arancia; mescolare e trasferire in una pentolino. Aggiungere 2 cucchiai di acqua e cuocere a fuoco basso fino a quando i liquidi si riducono completamente.

Frullare le mele cotte con un mixer ad immersione poi far raffreddare la purea per qualche minuto. In un altro recipiente versare i tuorli, 110 gr di zucchero, l’estratto di vaniglia e l’amido di mais quindi mescolare fino ad ottenere una crema omogenea.

Aggiungere le mele frullate, mescolare nuovamente, quindi scaldare il latte in un pentolino e quando bolle aggiungerlo a filo al composto di mele. Mescolare energicamente con una frusta per evitare grumi; trasferire il pentolino sul fuoco e cuocere a fiamma bassa finché non si raggiunge la consistenza desiderata. Mentre si prepara la frolla ricordarsi di mescolare la crema di tanto in tanto per conservare la consistenza vellutata.

Inserire in un recipiente la farina, lo zucchero a velo, la scorza di arancia, il lievito e il sale. Aggiungere il burro a tocchetti, lavorare con le mani finché non si raggiunge una consistenza sabbiosa quindi unire l’uovo. Lavorare la pasta prima con una forchetta, poi con le mani finché non si raggiunge la consistenza desiderata (la pasta deve essere liscia e omogenea)

Dopo 15 minuti di riposo, stendere la frolla aiutandosi con della farina, trasferirla in una teglia precedentemente imburrata e infarinata quindi bucherellare la superficie. Versare la crema e livellare la superficie con una spatola; tagliare la frolla in eccesso ai bordi e formare le strisce di decorazione. Cuocere in forno a 180 gradi per 25 minuti. A cottura ultimata sfornare e far raffreddare completamente; spolverare con zucchero a velo e servire