Primo al mondo: presentato a Pellizzano il nuovo parapetto fotovoltaico integrato

È stato presentato venerdì 8 ottobre a Pellizzano in val di Sole «Vulcano 21.8», il primo parapetto in alluminio con impianto fotovoltaico totalmente integrato ideato e realizzato da Aluray s..r.l di Ospedetto.

Presenti all’evento Gianenrico Sordo amministratore unico di Aluray s.r.l, il geom Tomaselli che per primo al mondo ha installato la nuova struttura presso la sua abitazione privata, i consiglieri provinciali Claudio Cia di Fratelli d’Italia e Devid Moranduzzo della Lega Salvini e altre 30 persone circa.

Sordo, intervistato dal moderatore Roberto Conci, ha precisato che si tratta dell’evoluzione del precedente prototipo presentato a novembre 2017.

Purtroppo dopo la presentazione del primo prototipo, la ricerca su questo prodotto innovativo, era stata sospesa a causa di un cancro metastatico che aveva colpito a febbraio 2018 l’ideatore GianEnrico Sordo, costringendolo a una battaglia estremamente difficile.

La sua coraggiosa storia è ormai conosciuta in tutta la penisola italiana e offre molti spunti per chi purtroppo ha contratto questa perfida malattia.

Successivamente però Sordo riusciva a riprendere con forza il lavoro, arrivando a produrre il parapetto definitivo con l’istallazione al 21 agosto 2021 a tre anni esatti dal suo ultimo intervento chirurgico, da qui il nome “Vulcano 21.8”.

«Devo ringraziare della fiducia il geom. Marcello Tomaselli dello studio tecnico “area più” di Pellizzano di Trento, che ha creduto nell’innovazione di questo prodotto evoluto nel design e nell’ efficienza. L’installazione presso la sua abitazione ha combaciato così con il lancio di un prodotto nuovissimo e unico nel suo genere, a livello nazionale ed europeo» – Così invece Gianerntico Sordo l’ideatore di Vulcano 21.8

Il prodotto, prettamente legato al «made in Trentino», come detto è satto ideato e prodotto da Aluray SrL è un’azienda di Ospedaletto con sede operativa a Calceranica al Lago e show-room a Pergine Valsugana, leader nella produzione di ancoraggi per fotovoltaico, già ideatrice del Megafix, il triangolo di riferimento per istallazioni fotovoltaiche su tetti piani, leader nella

produzione di sistemi in alluminio per parapetti e staccionate, e leader nella produzione di parapetti e ringhiere in alluminio color legno e finiture speciali.

Venerdì, nel segno della continuità che contraddistingue la creatività e l’innovazione di Aluray è arrivato anche “Vulcano 21.8” un parapetto con moduli fotovoltaici mono cristallini totalmente integrati in un profilo in alluminio di disegno Aluray, con design modificabile a seconda dell’istallazione e in grado di produrre energia elettrica.

Il nuovo parapetto, può essere montato insieme a impianti fotovoltaici tradizionali e può essere dotato di batteria di accumulo.

«La produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili come i pannelli fotovoltaici ha un impatto estremamente positivo sull’ambiente – ha spiegato il geom Tomaselli – si parla di dimensioni e proporzioni completamente differenti rispetto agli altri metodi di produzione energetica».

È insomma la filosofia green che sta prendendo sempre più piede: «Le tecnologie attuali stanno facendo notevoli passi in avanti per garantire un futuro sempre più ecosostenibile. Le energie rinnovabili rappresentano un aspetto cruciale per la salute ambientale: acqua, aria, sole sono fonti ecologiche che permettono di soddisfare il nostro fabbisogno energetico senza avere un impatto negativo sulla terra. I pannelli fotovoltaici forniscono energia pulita sfruttando la potenza dei raggi solari: grazie a essi è possibile produrre elettricità da fonti rinnovabili in modo pulito» – Ha concluso Tomaselli

Claudio Cia e Devid Moranduzzo nei loro interventi hanno parlato di «un’azienda trentina che diventa una vera eccellenza nel proprio settore e che è pronta ad espandere all’estero le proprie innovazioni consapevole di fare da trand per tutta la nostra provincia».

Il nuovo prodotto è già pronto per essere messo in commercio nel mondo. A riguardo sono arrivate già delle richieste dalla Russia, da Dubai, dalla Francia e dagli Stati Uniti.

A coronamento della presentazione di venerdì, il giorno prima l’azienda di Gianenrico Sordo aveva ricevuto il premio «massima affidabilità» da Cribis, specializzata nella fornitura di business information su imprese italiane ed estere.

Cribis ha attribuito ad Aluray la massima affidabilità nei pagamenti delle transazioni economiche. Il riconoscimento ha un grande valore e viene assegnato solo al 5.3% delle 6 milioni di imprese italiane.

Aluray è un’azienda Trentina giovane e dinamica fondata a luglio 2012 da Gianenrico Sordo originario di Castello Tesino, un’azienda in continua crescita, realizzata con investimenti propri e bilanci sempre in utile.

Aluray oggi è diventata una delle eccellenze trentine e della Valsugana grazie agli oltre 25 anni di esperienza di Gianenrico Sordo nel settore dell’alluminio. (clicca qui per vedere l’intervista integrale a Gianenrico Sordo)