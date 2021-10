No green pass, lungo corteo per le vie della città. In più di 500 da piazza Dante alla sede Asl – IL VIDEO

Un lungo corteo composto da più di 500 manifestanti ha occupato questa mattina le vie di Trento per protestare contro l’obbligo del green pass sul posto di lavoro e non solo. Tra loro anche gli scioperanti che in geande numero hanno deciso di incrociare le braccia contro il ‘lasciapassare verde’ che entrerà ufficialmente in vigore da venerdì 15 ottobre.

A passo deciso la nutrita schiera di ‘ostili’ è partita da piazza Dante, sotto la sede della Provincia, per poi raggiungere il tribunale e il Commissariato del Governo in corso Tre Novembre e proseguendo fino alla sede dell’Azienda sanitaria in via Degasperi e la sede di Confindustria a Trento sud.

Lo scenario della manifestazione, organizzata dal comitato «Ci Siamo Trento» in collaborazione con il sindacato autonomo USB, oltre il sacrosanto diritto alla protesta messa in atto con bandiere e striscioni, ha preso una piega parzialmente politica con qualche richiamo alla polemica sulle presunte incursioni ‘neofasciste’ in piazza del Popolo a Roma.

“Sarebbe stato opportuno lasciare la piazza ai soli cittadini desiderosi di richiamare l’attenzione sulla necessità del ripristino dei diritti costituzionali che devono garantire l’accesso libero al posto di lavoro senza costrizioni di Stato, lasciando da parte le questioni meramente politiche. In tutto questo marasma, si prosegue la battaglia per un dialogo costruttivo con il governo, perché l’adesione al green pass non continui sotto la forma del ricatto lavorativo“, ha affermato qualcuno tra i manifestanti.

Artigiani, studenti e altre categorie di lavoratori hanno comunque fatto sentire con forza la propria voce. In particolare, lo sciopero dei sanitari del Punto prelievi Crosina Sartori ha causato diversi disagi e code di persone in attesa di poter usufruire del servizio.

