Trento nord e la circonvallazione ferroviaria: convivenza possibile?

La discussione sulla circonvallazione ferroviaria sta entrando nel vivo e molti sono gli aspetti da approfondire e su parte di essi ancora non vi sono certezze progettuali.

Innanzitutto si tratta di un progetto di carattere europeo a cui l’Italia ha aderito. L’obiettivo è quello di favorire lo spostamento su rotaia di gran parte delle merci che ora viaggiano su gomma da nord a sud Europa.

Per arrivare a questo è però necessario eseguire numerosi interventi cantieristici volti principalmente a velocizzare il passaggio dei treni nelle città: le circonvallazioni.

Il progetto su Trento ha trovato spazio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza andando così a reperire oltre 900 milioni di euro di finanziamento con un vincolo fondamentale: i lavori dovranno essere terminati entro il 2026 pena la perdita di questi denari. Per queste opere sono stati siglati dei protocolli d’intesa tra RFI, Provincia di Trento e Comune di Trento.

Sarà però proprio il Comune di Trento a vedere il suo territorio martoriato da anni di cantieri. La nostra città sarà infatti coinvolta in un cambiamento urbanistico eccezionale. E’ previsto che all’altezza dell’ex scalo Filzi si parta con lo scavo di un tunnel ferroviario sotto la collina est ( con l’abbattimento di alcuni edifici come sede ACI e ex sede Cassa Rurale di Trento) e con uscita a sud di Mattarello.

Un tunnel di circa 12 km che include anche una stazione temporanea sempre all’ex scalo Filzi. Al termine dei lavori sfileranno indicativamente 260 treni al giorno che in alcuni casi potranno avere lunghezza fino a 750 mt. e che dovrebbero comportare anche il raddoppio dei binari attuali.

Ma nel prossimo futuro, mentre alcune zone del centro città saranno riqualificate, cosa succederà a nord dello scalo Filzi? La parte di Trento che va da Spini a via Brennero in che modo subirà questo passaggio di treni in superficie? Che conseguenze ci saranno sulla qualità della vita? Quale sarà l’impatto da un punto di vista acustico e ambientale? Quali ripercussioni sul valore degli immobili e dei terreni attualmente esistenti?

La proposta presa in carico da Circoscrizioni e Comune sarebbe quella di partire con l’interramento più a nord dell’attuale previsione ( addirittura zona interporto ), ma questo porta con sé l’enorme aumento di costi non finanziati e la problematica delle aree inquinate ex Sloi e carbochimica: bombe ecologiche di cui nessuno sembra volersi far carico.

E’ però evidente che si tratta di un “ora o mai più” perché non avremo altri progetti che vedano coinvolte istituzioni locali e nazionali e con molti fondi europei già a disposizione.

Solo così potremo parlare di un intervento realizzato nel nome della transizione ecologica! La Giunta comunale continua a promuovere l’intervento della circonvallazione e successivo interramento cittadino in ottica di riqualificazione urbanistica ma la vera riqualificazione sarebbe la bonifica di quelle aree e metterle di nuovo a disposizione della città.

Se la richiesta non verrà accolta, come oggettivamente risulta probabile, cosa succederà a Trento nord? Esiste un piano B? Domande a cui pare oggi non ci possano essere risposte confortanti.

Mauro Corazza