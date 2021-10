Festival dello sport: Marcell Jackobs e l’applauso più grande a Trento

La storia olimpica inizia per Marcell Jackobs subito con il record italiano di 9.94 nelle batterie. Poi la semifinale più tosta, con il record europeo di 9.84, e cosi l’obiettivo iniziale raggiunto con la finale.

Obiettivo n.2 era quello di raggiungere una medaglia. Prima della finale c’è stata, come sempre, la telefonata con la mental coach.

Primo agosto 2021, ore 14.50 in Italia, 21.50 a Tokyo, «dopo la medaglia di Giammarco – spiega Marcell al Festival dello Sport di Trento – l’adrenalina per me e’ saltata al massimo, così ogni paura e’ scomparsa. Prima della partenza ho pensato “Adesso questa la vinco”, e così e’ stato! Perché doveva vincere qualcun’altro e non io? Dopo tutti i sacrifici che ho fatto! Sono qui per me e non per gli altri, la concentrazione è l’imbocca al lupo ai miei avversari sono stati l’atteggiamento giusto che ho adottato. Ero lì per divertirmi, e non avevo nulla da perdere, e così ho fatto! Il mio sogno si doveva avverare, e così e’ stato».

Pubblicità Pubblicità

E ancora: «Chi era intorno a me voleva vivere il mio stesso sogno, vincere le Olimpiadi. Cosi tutti hanno lavorato sempre per raggiungere questo traguardo. Paolo Camossi, il mio allenatore, ex campione europeo di salto triplo, ha sempre creduto e voluto credere nei sogni. Pian piano il sogno e’diventato l’oro di Tokyo. 43,83 km all’ora, e’ stata la velocità raggiunta agli 80 metri in pieno recupero durante la gara. Mentre Giammarco Tamberi si rotolava, gridava, io ho realizzato lentamente».

Prossimo obiettivo sono i mondiali in Oregon nel 2022 dove il centometrista sarà l’avversario da battere, e questo cambia tutto. «Punterò alla vittoria».

E il record del mondo? «E’inutile accontentarsi, quando uno ha un sogno, bisogna sognare in grande. Quindi non lo dico, ma lo penso. Una medaglia olimpica assolutamente e’ meglio di un record olimpico!»

Pubblicità Pubblicità



Durante l’evento Valery Borzov, campione olimpico dei 100 e 200 metri a Monaco 1972, ripete la premiazione di Tokyo e consegna di nuovo la medaglia d’oro a Marcell. (foto)

Pietro Mennea Valery Borzov e Marcell Jackobs hanno realizzato qualcosa di importante, di unico, nella storia dello sport europeo che resterà nella storia.

La prima premiazione e’ stata per la vittoria a Tokyo, questa a Trento e’ per il futuro! Con questo augurio il vecchio campione saluta la nuova stella della velocità mondiale.

L’atletica e’ una scuola di vita, e così sprono da sempre i genitori a portare i figli a praticare questo sport, dice Marcell.

E lui lo sa perché ha creato una famiglia presto, e adesso con tre bambini, si sente felice, e per loro vuole essere un grande esempio, e questo ruolo lo ha responsabilizzato moltissimo rendendolo un uomo sicuro e pronto ad affrontare tutte le sfide della vita.

Una grande passione di Marcel e’ la formula 1, e a Monza, quedtanno, ha incontrato il suo mito automobilistico, Louis Hamilton. Tra i due il più emozionato era il pilota di formula uno. Un segno che la vittoria di Marcell Jackobs e’ stato qualcosa di stratosferico.