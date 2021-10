Festival dello sport: E’to, Morientes, Tebas si confontano sul futuro del calcio

Si gioca troppo, e questo può diventare un problema soprattutto per il recupero dei giocatori. Ormai le esigenze degli sponsor si sono evolute.

Anche i giocatori si sono evoluti, e da giocatori si e’passati a veri professionisti. A quarant’anni il rendimento dovrebbe essere minore, questo non succede però per Ibrahimovic.

L’evoluzione del calcio e’ proprio nell’investire sulla preparazione tecnica e psicologica, e dunque potenziare gli staff tecnici di supporto. Javier Tebas interviene sulla Liga spagnola e puntualizza che il problema del sovraccarico del lavoro dei giocatori riguarda una piccola parte di giocatori, quelli che parteciperanno ai mondiali in Qatar.

«Ci sono le nuove competizioni, con le nuove regole e i nuovi calendari; ci sono i mondiali, che cadono a metà stagione e pretendono il fermo di squadre intere, benché non vi prenda parte che una piccola percentuale dei calciatori; ci sono i “club-Stato”, come i PSJ, che inflazionano i salari e rendono impossibile competere sul mercato. Tutte realtà che remano contro chi davvero produce l’indotto calcistico (LaLiga fa circolare 25 miliardi di euro l’anno) e dovrebbe quindi avere maggior voce in capitolo» – spiega Tebas

Dunque non bisogna enfatizzare la cosa. Il volume d’affari della Fifa e’ di un miliardo di euro e questo da l’idea della dimensione del calcio come attività economica e non solo sportiva.

Quello che bisogna riuscire a fare e’ di armonizzare i sistemi delle varie Leghe per trovare una via europea anche per il calcio. Tre champions a testa per entrambi Morientes ed Eto, questo per dare l’idea del livello dei due campioni.

Per Morientes la Champions non va cambiata, e le squadre spagnole arriveranno avanti come tutti gli anni. Per E’to il Barcellona comunque sta vivendo tempi duri dopo l’addio di Messi.

C’e poi l’esperimento di Luois Errique, allenatore della Spagna, che sta dando i frutti. La Spagna giovane vince e convince. Per quanto riguarda lo strapotere della premier league, sicuramente durerà ancora, perché il suo volume d’affari e’il più alto.

I clubs stato come il Psg sono pericolosi. Il Psg ha come proprietario il Qatar, e con 600 milioni di euro in soli stipendi rappresenta un’anomalia per il sistema calcio.

Anche perché le entrate arriveranno a 300 milioni e quindi si tratta di soldi del petrolio e non prodotto dall’economia sportiva. Anche il Newcastle sarà acquistato dell’Arabia Saudita, e questo ci da l’idea di come ci sia interesse da parte dei paesi emergenti per introdursi nel panorama sportivo mondiale.

C’e anche un pensiero di E’to per l’Inter e il triplete che durante ul festival dello sport ha ricordato dando il merito a Mourinhio che «capiva i giocatori, capiva i tifosi, e sapeva pianificare gli obiettivi»

Ma il segreto e’stata la capacità di lottare sempre, oltre che la sempre necessaria fortuna nei momenti essenziali. L’Inter di adesso può tornare a vincere, però bisogna aver voglia di lottare e saperlo fare.