Assaltano la croce rossa nella notte per picchiare un ferito

Paura nella notte di sabato, attorno all’1.30, per l’equipaggio di un’ambulanza della Croce rossa Italiana chiamata nel centralissimo viale Italia, a Tirano, tranquilla cittadina all’ìmbocco della Valtellina, per soccorrere un giovane ferito in una rissa scoppiata all’interno di un locale pubblico.

Un ragazzo di 20 anni era rimasto ferito in una rissa all’interno di un pub e soccorso per questo da un’equipe medica con tanta di ambulanza.

Mentre gli uomini della croce rossa stavano stabilizzando il giovane per poi trasferirlo in ospedale otto esagitati hanno aperto a forza lo sportellone dell’ambulanza cercando di raggiungere il ventenne per picchiarlo ancora. Si sono vissuti dei momenti di vero e proprio panico, da parte dei bravi soccorritori.

In particolare un soccorritore, mettendo a rischio la propria incolumità, ha tutelato il ferito, respingendo l’assalto di quegli otto individui scatenati, frapponendosi fra loro e il trasportato.

L’operatore dell’ambulanza in qualche modo, è riuscito a buttare fuori gli aggressori, chiudere lo sportellone e a ripartire verso l’ospedale Morelli. Nella collutazione è rimasto leggermente ferito sia lui che una giovane volontaria, quest’ultima sotto shock per quanto accaduto.

Per le lesioni subite entrambi sono stati refertati dal Pronto Soccorso con una prognosi di 7 giorni a testa. Anche il mezzo ha subito danni. Ora i carabinieri indagano per individuare i responsabili.

L’aggressione ai danni dei volontari della Croce Rossa Italiana, intervenuti per prestare soccorso al ragazzo coinvolto in una rissa in un locale di Tirano, è stata al centro di un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello. Il fenomeno delle aggressioni a operatori del 118 regionale, ha evidenziato la rappresentante dell’Agenzia regionale, sono sempre più frequenti.

Il comitato ha disposto, inoltre, in parallelo con le attività di polizia giudiziaria attualmente in corso per l’identificazione degli autori dell’aggressione, un’intensificazione di tutti i servizi di prevenzione generale da parte delle Forze dell’ordine in corrispondenza dei locali e dei luoghi frequentati dalla movida, specialmente durante i fine settimana.

Allo stesso tempo sono allo studio del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica eventuali misure più restrittive da adottare da parte dei sindaci e delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.