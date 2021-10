PNRR, pioggia di investimenti, sulla scuola, la formazione e la ricerca

La cabina di regia, fondamentale per vigilare attentamente sul calendario dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si è riunita ieri a Palazzo Chigi, partendo dal grande piano di sostegno per istruzione, formazione, ricerca e rilancio della scuola e dell’università italiana.

Per l’intero settore dell’istruzione saranno infatti, assegnati 17 miliardi di investimenti entro il 2022, con Draghi che racconta l’importanza di un piano che “dovrebbe disegnare l’Italia di domani”. Piano stimolato, secondo Draghi, anche grazie allo “straordinario evento del Professore Giorgio Parisi dopo la conquista del Nobel che ci ha fatto pensare a quelle che sono le potenzialità”.

Il Ministro dell’Istruzione, Bianchi elenca la riorganizzazione dell’intero sistema didattico che punta sugli ambienti per una nuova didattica più partecipata da persone, studenti e professori, con nuove norme di formazione e reclutamento.

Si parte quindi, da 100 milioni per la riqualificazione delle mense, 3 miliardi per gli asili nido, 100 milioni per le palestre, 500 per la messa in sicurezza degli istituti già esistenti e altri 800 milioni per realizzazione di nuove scuole. I Ministri assicurano che entro novembre partiranno bandi da 5 miliardi, con in totale sei riforme da portare a termine entro il 2022.

Uno di questi tocca gli Istituto Tecnico Professionali, con l’obiettivo di colmare il divario con il resto dell’Europa. Per il settore Università verranno invece desinati 6 miliardi di investimento, di cui 5 dovranno essere mesi al bando entro fine anno.

Altri 9 miliardi saranno utilizzati per rafforzare la ricerca il Italia, puntando al recupero del gap di genere e generazionale come spiega la Ministra dell’Università. Per questo è stato assicurato che 4 assunzioni su 10 saranno riservate a ricercatrici e il 40% delle risorse andrà nelle aree del mezzogiorno.

