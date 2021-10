Fugatti anticipa il decreto «Capienza»: cinema e teatri al 75% nel week end

Il presidente della Provincia autonoma Maurizio Fugatti ha firmato ieri sera l’ordinanza numero 82 in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in materia di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive.

Fugatti ha deciso di anticipare l’allentamento delle misure anti-Covid che entreranno in vigore da lunedì 11 ottobre ad oggi dove viene portata al 75% la capienza consentita per l’accesso a cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento e musica dal vivo con obbligo di green pass.

Poi come detto da lunedì 11 ottobre via al limite di capienza visto che anche in Trentino si raggiungerà il 100%, come previsto dal decreto nazionale (in zona bianca).

Il decreto «capienza» allenta ulteriormente le strette anti-Covid, riportando al 100%, in zona bianca, le capienze degli spazi culturali, in primis cinema e teatri, al 60% l’entrata nel palazzetti, e al 75% negli stadi.

Sospesa anche le misura del rispetto della distanza interpersonale di un metro tra spettatori.

Il disegno di legge prevede la riapertura delle discoteche, prevedendo dall’11 ottobre 2021 che “la capienza non può comunque essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso”.

Per gli eventi sportivi si legge che “In zona bianca, l’accesso agli eventi e alle competizioni” sportive “è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e la capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso”.

Nel testo si specifica che le misure si applicano “per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e del Comitato italiano paralimpico (Cip), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati”.

Per quanto riguarda invece la distanza nei musei “Non sarà più necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro per i visitatori nei musei, negli altri istituti e luoghi della cultura”.