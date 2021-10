Duplice intervento dei vigili del fuoco di Dro ieri sera. Salvato un 80 enne scomparso

Un duplice intervento serale ha tenuto impegnate le squadre dei vigili del fuoco droate nella serata di ieri Venerdì’ 8 Ottobre 2021.

Il primo intervento per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una motocicletta è accaduto poco dopo le 19:00 sulla bretella di collegamento tra la S 45 e l’ingresso dell’abitato di Dro e la rotonda con la SP 84 della Valle di Cavedine nei pressi dell’ingresso al supermercato Conad.

Per cause in corso di accertamento una motocicletta proveniente dalla statale e diretta nell’abitato di Dro e stata centrata da una vettura che si stava immettendo nel parcheggio del supermercato e delle attività commerciali presenti nelle vicinanze.

Nell’impatto un giovane centauro 18 enne residente nella frazione di Bolognano di Arco e caduto rovinosamente a terra. Immediati i soccorsi prestati da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi che sono arrivati sul posto con un’ambulanza dei sanitari del 118 che ha prestato le prime cure al motociclista.

In supporto al personale sanitario e per la messa in sicurezza dei mezzi è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Dro con 5 uomini e due mezzi.

Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia dei carabinieri del radiomobile di Riva del Garda. I sanitari dopo aver stabilizzato il giovane lo hanno trasportato al pronto soccorso del nosocomio arcense per accertamenti. Dalle prime informazioni il 18 enne avrebbe riportato alcuni politraumi e non sarebbe in gravi condizioni.

Neanche il tempo di rientrare che intorno alle 20:00 un ulteriore squadra di 3 uomini dei vigili del fuoco volontari del corpo di Dro sono stati allertati per la ricerca di persona scomparsa nella zona di Pietramurata tra la località Gaggio e lo specchio lacuale di Cavedine.

Insieme alle squadre dei colleghi di Cavedine e del soccorso alpino della stazione Trento Monte Bondone, gli uomini delle protezione civile di Dro hanno iniziato le battute di ricerca sopra il bosco sopra il lago di Cavedine di un uomo 80 enne austriaco che sorpreso dall’oscurità non e più riuscito a proseguire sui sentieri.

La ricerca ha dato esito positivo e poco dopo l’uomo e’ stato ritrovato in un luogo impervio in buone condizioni ma infreddolito.

I vigili del fuoco in collaborazione con il soccorso alpino calavano il disperso giù per la scarpata per circa 30 metri portandolo fino alla riva del lago.

Caricato sul gommone dei vigili del fuoco volontari di Cavedine e stato portato al pontile nella parte sud est del lago dove ad attenderlo c’era una ambulanza della croce rossa della Valle dei Laghi di stanza a Vezzano. Dopo essere stato visitato per l’uomo non è stato necessario il ricovero in ospedale. Sul posto era presente anche la moglie che ha ringraziato calorosamente i soccorritori.