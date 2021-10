Giornata mondiale salute mentale, le iniziative in Trentino

In occasione della giornata mondiale della salute mentale, che si tiene in tutto il mondo il 10 ottobre, le Unità operative di psichiatria dell’Apss durante tutto il mese di ottobre organizzano, in collaborazione con varie realtà del territorio, una serie di eventi volti a promuovere il benessere individuale e collettivo e sensibilizzare sulle malattie psichiche.

Sabato 9 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12, verranno allestiti due info point al mercato contadino di Cles, in corso Dante e al mercato settimanale di Mezzolombardo in via Mazzini.

Domenica 10 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, al Centro salute mentale di Cles e a quello di Mezzolombardo, si terranno due appuntamenti: «Approfondimento sul disagio psichico» e «Il Centro di salute mentale si presenta: offerta e funzionamento del servizio».

Inoltre alle ore 20.30 al Teatro di Avio, in via Dante 8, si terrà l’evento «D’istanti nel Covid – Come l’epidemia e il lockdown hanno inciso sul nostro equilibrio e in particolare in quello dei ragazzi», una serata di approfondimento con esperti e testimoni del mondo della scuola e dei servizi di salute mentale.

Lunedì 11 ottobre, dalle ore 15 alle ore 19, al Campo Arcivescovile di Rovereto, in corso Bettini 71, si terrà il torneo di calcetto a cui seguirà un piccolo rinfresco.

Mercoledì 13 ottobre, a Rovereto dalle ore 10.30 alle ore 17.30, nel piazzale del Mart, in corso Bettini 43 sarà allestita la «Biblioteca vivente», evento in cui per leggere i libri non si sfogliano le pagine ma il lettore incontra una persona che racconta un capitolo della propria storia.

L’iniziativa è riconosciuta dal Consiglio d’Europa come buona prassi per il dialogo interculturale e come strumento di promozione dei diritti umani. Inoltre, ad Arco e Tione verranno allestiti due info point uno: dalle ore 8 alle ore 16, in piazza Marchetti ad Arco e l’altro dalle ore 9.30 alle ore 12.30 in piazza Cesare Battisti a Tione di Trento, nei quali verranno distribuiti materiali informativi e saranno mostrati alcuni lavori prodotti dagli utenti della di psichiatria dell’Alto Garda e Ledro e Giudicarie.

Venerdì 15 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17, in piazza Papa Giovanni XIII ad Ala si terrà lo Swap Party, evento in cui le persone hanno la possibilità di scambiarsi oggetti e capi d’abbigliamento.

Venerdì 29 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17, alla Foresta – Accademia di comunità in piazzale Paolo Orsi 15-17, a Rovereto si terrà un ProAction Cafè dal titolo «What’s next»: una metodologia collettiva per ospitare conversazioni su quanto fatto fino ad oggi con il Progetto esplorazioni e immaginare azioni future. Esplorazioni è un percorso laboratoriale sperimentale che attraverso l’arts engagement intreccia la cultura con la promozione della salute mentale con metodi innovativi e non stigmatizzanti.

Agli eventi si accede con Green Pass.