Giorgia Meloni Scrive una lettera a fratelli d’Italia del Trentino: Chi tiene atteggiamenti razzisti e totalitari è fuori dal partito

«Come avevamo previsto siamo sotto attacco. Siamo liberi e per questo facciamo paura». Comincia così la lettera di Giorgia Meloni indirizzata a Fratelli d’Italia del Trentino e direttamente al senatore Andrea De Bertoldi capo carismatico del movimento in provincia.

«Nel nostro quadro di valori, progetti, stili di vita comportamenti pubblici e privati non c’è spazio per razzismo, odio nostalgie storiche e tentazioni totalitarie» – continua la leader di Fratelli d’Italia.

«Noi sappiamo benissimo che Fratelli d’Italia ha fatto un altro percorso rispetto all’immagine che tentano di dare di noi in questi giorni. Per questo chiunque offra con comportamenti non adeguati, occasioni di macchiare il faticoso percorso che abbiamo intrapreso per dare all’Italia una destra moderna e adeguata al governo della nazione sarà considerato incompatibile con Fratelli d’Italia».

Pubblicità Pubblicità

Una lettera tesa a far fare un passo indietro al gruppo dei «nostalgici» trentini del movimento, pochi in verità, che nelle scorse settimane hanno preferito guardare indietro invece che in prossimo futuro che potrebbe vedere al governo nazionale il partito di Giorgia Meloni.

Sul suo profilo social il consigliere provinciale Claudio Cia ribadisce la linea della propria leader postando una foto di Suor Anna Monia Alfierie scrivendo: «Fratelli d’Italia è un partito che guarda e vuole guardare in avanti, se uno vuole guardare indietro lo può fare legittimamente, ma per lui non c’è posto in questo partito, è incompatibile. Non c’è spazio per razzismo, odio, nostalgie storiche, provocazioni folcloristiche, tentazioni totalitarie. Non c’è spazio per l’imbecillità. Non lascia dubbi, Giorgia Meloni non si presta ad interpretazioni di comodo».

Lo stesso Cia sottolinea in una intervista rilasciata a Voce24news la svolta dentro un partito che vuole diventare dinamico, moderno e soprattutto forza di governo. Clicca qui per vedere l’intervista completa a Claudio Cia

Pubblicità Pubblicità