Via libera a 4 mozioni e al disegno di legge sull’autismo

Seconda giornata di lavori in aula consiliare ieri presso il palazzo della regione di piazza Dante.

Conclusa con l’approvazione unanime della mozione discussa nella mattina per tutelare le aziende zootecniche per l’accesso ai malghe per malghe e pascoli, il Consiglio ha approvato il disegno di legge del PD con primo firmatario Sara Ferrari di sostegno ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico.

A seguire sono state approvate altre tre proposte di mozione: la mozione già discussa in mattinata sull’introduzione di una certificazione per le scuole “libere da bullismo”, un documento che introduce una mappatura online delle reti ciclabili e una mozione per la valorizzazione del sentiero del Duerer.

Pubblicità Pubblicità

Mozione 395 (PD): tutelare le aziende zootecniche tradizionali nell’acceso ai bandi per le malghe e i pascoli (approvata) – Alla ripresa dei lavori nel pomeriggio, il Consiglio ha concluso, con l’approvazione unanime, la discussione della mozione di una consigliera del PD che impegna la Giunta a costituire un tavolo con tutti i soggetti coinvolti ed interessati, per promuovere un percorso di confronto volto alla ricerca di strumenti normativi e regolamentari al fine di tutelare l’accesso ai bandi per le malghe e i pascoli da parte delle aziende zootecniche tradizionali locali.

Nella replica, l’esponente del PD ha ringraziato per i qualificati, puntuali interventi dei colleghi. Ha richiamato diversi temi trattati nella mattina, come quello degli appalti e quello della sostenibilità dell’allevamento e della produzione del latte, che dovrebbero essere oggetto di riflessione da parte della comunità agricola.

Ddl 17 (Pd) sostegno alle persone con disturbi dello spettro autistico (approvato) – A seguire l’assemblea ha proseguito i lavori con l’esame e l’approvazione unanime del disegno di legge di una consigliera del PD, già approvato all’unanimità dalla IV Commissione permanente a seguito della modifica della versione originaria concordata con la Giunta provinciale. Composto da 10 articoli, il provvedimento prevede la presa in carico multidisciplinare del disturbo autistico, screening precoce e interventi personalizzati, inclusione scolastica, sostegno alle famiglie e incentivi per favorire la presa in carico e la realizzazione a tutti i livelli (e non solo favorendo l’inserimento lavorativo) delle persone affette da disturbi dello spettro autistico.

Pubblicità Pubblicità



Mozione 346 (Lega) Istituzione di una certificazione per le istituzioni scolastiche per offrire una scuola libera da fenomeni di bullismo (approvata) – E’ stata quindi ripresa la mozione proposta dal consigliere della Lega, ampiamente discussa nella mattina di oggi, proposta nel pomeriggio in una stesura riformulata. Il dispositivo prevede che la Giunta incarichi l’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità e il Dipartimento Istruzione e Cultura, a elaborare un percorso di certificazione con un riconoscimento specifico e un sostegno alle istituzioni scolastiche che si adoperano per offrire il servizio scolastico libero da fenomeni di bullismo e cyberbullismo e, nell’ambito di tale certificazione, a prevedere percorsi formativi per genitori, insegnanti e ragazzi sui temi richiamati.

Mozione 371 (un consigliere della Lega): mappatura online della rete ciclabile (approvata) – Il dispositivo, approvato con parere il favorevole e all’unanimità, impegna la Giunta in due sensi: 1. a valutare la possibilità di procedere alla mappatura online di tutta la rete ciclabile del territorio trentino, in modo da favorire la presenza dei cicloturisti e garantire loro servizi e informazioni adeguate; 2. ad attivarsi di concerto con le Apt per favorire una segnaletica omogenea sulle ciclabili del territorio provinciale.

Mozione 392 (Patt): sentiero del Dürer per il turismo trentino e altoatesino (approvata) – Il dispositivo della mozione promossa da un consigliere del Patt ed approvata dall’aula all’unanimità, impegna la Giunta in due direzioni: 1. a verificare la possibilità di intervenire a supporto e in collaborazione con le amministrazioni comunali interessate al passaggio del sentiero del Dürer, che va da San Floriano a Segonzano, affinché venga predisposta un’adeguata segnaletica divulgativa; 2. a verificare la possibilità da parte della Provincia di eseguire una manutenzione straordinaria dell’intero sentiero nella parte di interesse provinciale.