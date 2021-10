Riprende l’attività il gruppo di Mutuo Aiuto per pazienti oncologici e familiari

Il gruppo è dedicato all’oncologa Barbara Soini (foto) che volle questo progetto dopo aver sperimentato personalmente gli effetti della malattia anche sui familiari.

La diagnosi di tumore e l’iter di cure, interventi, controlli, prassi burocratiche necessarie per lavoro e invalidità, è pesante sia per malati che per familiari e amici fraterni.

E’ necessaria una rete di solidarietà per affrontare con la maggior serenità possibile la difficile situazione.

Pubblicità Pubblicità

Ecco che l’Associazione Mutuo Aiuto di Trento offre una risposta anche a questa situazione problematica, con un gruppo dedicato. Perché partecipare a questo gruppo?

Per condividere dubbi, difficoltà, emozioni , affrontando con maggior serenità presente e futuro; per scambiarsi informazioni, soluzioni esperienze, riscoprendo risorse e fiducia; per donarsi a vicenda accoglienza, ascolto, conforto, aumentando sicurezza e benessere; per rompere l’isolamento, creando una rete di solidarietà, crescendo in autostima e serenità. Perché l’unione fa la forza, sempre, come recita il motto.

Ci si trova, una volta raggiunto il numero minimo di iscritti, ogni secondo giovedì del mese ad ore 18 a Rovereto presso l’oratorio di Santa Maria in via Prima Armata. Per informazioni e iscrizioni : ama di Trento 0461 239640 , oppure direttamente a 3335345051 (contatto col facilitatore).

Pubblicità Pubblicità