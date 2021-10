Domenica 10 ottobre è la «Giornata nazionale delle Famiglie al Museo»

Domenica 10 ottobre si rinnova l’appuntamento con F@Mu la Giornata nazionale delle famiglie al museo. All’iniziativa aderiscono anche il Museo Retico di Sanzeno, il Museo delle Palafitte e il Parco Archeo Natura di Fiavé.

Per l’occasione i Servizi educativi dell’Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali sono pronti ad accogliere piccoli e grandi visitatori con proposte coinvolgenti – laboratori, racconti e visite interattive – per condividere la bellezza del nostro patrimonio culturale all’insegna del gioco e del divertimento.

Il tema dell’edizione di quest’anno “Nulla accade prima di un sogno” intende dare spazio all’immaginazione come luogo privilegiato per esprimere le proprie emozioni. La partecipazione alle attività è gratuita previa prenotazione al numero 331 6201376 entro sabato 9 ottobre (ingresso ai musei e al parco a pagamento, gratuito fino ai 14 anni).

Pubblicità Pubblicità

Al Parco Archeo Natura, alle ore 14, è in programma “Storie di intrecci e di trame” un affascinante viaggio nel tempo per immergersi nell’atmosfera del villaggio palafitticolo di Fiavé e sperimentare la vita dei nostri antenati dell’età del Bronzo. Guidati da un’archeologa e da un’abile tessitrice, bambini e adulti potranno conoscere le materie prime e gli strumenti utilizzati nell’antichità per tessere e filare scoprendo come si vestivano gli abitanti delle palafitte e con quali materiali confezionavano i loro indumenti. Ognuno potrà cimentarsi nell’utilizzo del telaio per realizzare un colorato braccialetto.

“La storia di Roberto Reperto” è l’attività proposta al Museo delle Palafitte di Fiavé alle ore 14.30. Attraverso un racconto ambientato nell’antico villaggio palafitticolo di Fiavé le famiglie rivivranno la storia dei reperti in argilla rinvenuti negli scavi archeologici.

Lungo il percorso espositivo del museo, tra reperti, video e installazioni, grandi e piccini potranno scoprire e sperimentare il lavoro dell’archeologo e del restauratore che, partendo da un singolo frammento, ricostruiscono la storia di un vaso, dalla realizzazione all’utilizzo fino alla sua scoperta e al restauro. Al termine del percorso i partecipanti si cimenteranno nella lavorazione dell’argilla per creare un vasetto del tutto simile a Roberto Reperto.

Pubblicità Pubblicità



Il Museo Retico, a Sanzeno in Val di Non, propone alle ore 15.30, “MeMoRetico… cose, uomini e animali al museo”, un avvincente viaggio nel “pozzo del tempo” per scoprire tra i preziosi reperti archeologici esposti in museo il misterioso popolo dei Reti. Un archeologo accompagnerà le famiglie alla ricerca degli oggetti raffigurati sulle tessere del MeMoRetico e racconterà aspetti e curiosità delle popolazioni che vissero in Val di Non dalla preistoria all’alto medioevo. L’attività si concluderà con una super sfida tra famiglie per l’assegnazione del titolo di vincitore del Quizzone retico.

Le attività sono indicate per bambini dai 5 anni. La partecipazione è gratuita previa prenotazione entro sabato 9 ottobre al numero 331 6201376.

Per accedere ai musei e al parco è necessario esibire la Certificazione Verde Covid-19 (Green Pass) o presentare il referto negativo di un tampone rapido effettuato nelle 48 ore precedenti. Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica e ai minori di 12 anni.

Giunta all’ottava edizione, la Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo è organizzata dall’Associazione Culturale Famiglie al Museo. All’ultima edizione hanno partecipano quasi 800 luoghi espositivi tra musei, fondazioni ed altri spazi culturali. Informazioni e programma: famigliealmuseo.com