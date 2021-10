Valdastico, respinta la mozione del PD. Fugatti: «È nel nostro programma e la faremo»

La mozione è stata respinta con 17 no, 12 sì e 2 voti di astensione espressi da una consigliera di FdI e da un esponente del Patt.

Il consigliere Alessandro Olivi proponente, ex assessore allo sviluppo, ha segnalato che la mozione risale a un anno fa ma che è stata emendata ieri mattina per aggiornare e contestualizzare la discussione su questa infrastruttura alla luce dei fatti intervenuti dopo il deposito di questo testo.

Le modifiche hanno sostituito parte della premessa e integralmente il primo punto del dispositivo, che nella nuova versione impegna la Giunta a revocare o in alternativa comunque a sospendere il procedimento avviato con deliberazione numero 1058 del 25 giugno scorso, che approva il documento preliminare per l’adozione della variante al Piano urbanistico provinciale riguardante il corridoio di accesso Est, volto a definire la conformità urbanistica di un collegamento autostradale della Valdastico nord con uscita a Rovereto sud.

Il punto 2 del dispositivo, rimasto invece invariato, impegna poi l’esecutivo a proporre alla Regione Veneto e alla Provincia di Bolzano un progetto per la mobilità integrata regionale ed interrregionale coerente con gli obiettivi europei del Recovery Fund che valorizzi le vocazioni turistiche e ambientali nei territori di montagna.

Nella discussione tutte le opposizioni hanno alzato gli scudi sulla possibile realizzazione della Valdastico. Roberto Paccher della Lega ha però osservato che la Valdastico con uscita a Rovereto sud è da sempre nel programma del Carroccio trentino ed è attesa da decenni dai cittadini soprattutto della Valsugana.

E poi – hanno aggiunto – come si può pensare di risolvere il problema del traffico sulla Valsugana con i treni. Questo è a suo parere il solito modo utilizzato dalla sinistra per impedire da 50 anni a questa parte la realizzazione di opere utili come il prolungamento in Trentino dell’A31 senza portare nessun contributo innovativo. Evidente quindi che questa mozione non può essere accolta. Massima solidarietà, quindi, al presidente della Giunta Fugatti perché vada avanti e realizzi quest’opera senza badare a chi tenta di bloccare il progetto.

Filippo Degasperi ha giudicato condivisibile la mozione nei contenuti. E ha ricordato che nella scorsa legislatura, correva l’anno 2015, il centro sinistra aveva respinto una mozione che impegnava la Giunta ad opporsi alla realizzazione sul territorio provinciale del progetto della Valdastico nord. Contro questa mozione aveva votato anche il consigliere che ha proposto quella di oggi.

Maurizio Fugatti nel suo intervento ha motivato il no alla mozione proposta ricordando che la Provincia opera da anni per ottenere il miglior collegamento possibile con il Veneto tramite un corridoio di accesso. Per questo ha approfondito il tema con analisi trasportistiche e ambientali. “Con l’ultima variante al Pup – ha detto – la Giunta si limita ad allargare da Trento fino a Rovereto sud le ipotesi di collegamento a est fra il Trentino e il Veneto, ma non prevede una opzione precisa. Nelle settimane successive verranno fatte tutte le analisi tecniche, urbanistiche, ambientali sociali ed economiche necessarie rispetto alle varie ipotesi di corridoio est fra Trentino e Veneto”.

Il presidente ha ricordato che nel programma di legislatura la Giunta ritiene che il miglior collegamento con il Veneto sia il prolungamento dell’autostrada della Valdastico fino a Rovereto sud. Di chiaro c’è che questa Giunta provinciale ha quest’opera nel proprio programma e che non è vero che i trentini, e in particolare gli imprenditori del Trentino, non la vogliono.

Il presidente ha aggiunto che anche il collegamento indicato dalla Giunta precedente prevedeva un’opera che avrebbe comportato analoghi problemi ambientali e idrogeologici. E il fatto stesso che l’esecutivo della precedente legislatura abbia partecipato al tavolo paritetico sulla Valdastico nel 2016, dimostra che alla fine nell’ambito dei rapporti e della leale collaborazione tra istituzioni non si può dire di no a quest’opera senza validi motivi. “Noi diciamo di sì e andiamo avanti”, ha soggiunto. “Non conta che la Valdastico sia utile anche agli imprenditori veneti, ma che ne trarrebbe sicuramente vantaggio l’economia della Vallagarina e di Rovereto oggi in difficoltà”.

Inoltre ha ricordato che la Provincia non spenderebbe un solo euro per realizzare quest’opera rispetto ai due miliardi di investimento previsti. Il presidente ha sottolineato che il progetto di variante della Giunta è preliminare e che non prevede alcuna uscita a Terragnolo.

E che anche anche quando fu costruita l’autostrada del Brennero in trentino la Vallagarina era contraria. Oggi, 60 anni dopo, non c’è dubbio che l’Autobrennero abbia prodotto benessere nel nostro territorio. Infine – ha concluso – la Giunta andrà avanti anche con il progetto di elettrificazione della Valsugana in accordo con Rfi.

La capogruppo della Lega Mara Dalzocchio ha annunciato il no del Carroccio alla mozione per i giudizi ideologici e l’ipocrisia espressi dall’opposizione, che dice sempre no a questi progetti anche se quand’era al governo aveva detto dei ni.

Non si può contrapporre a suo avviso una viabilità sostenibile con l’esigenza di fluidificare il traffico su gomma. La Vallgarina inoltre eè l’area del Trentino che soffre di più dal punto di vista economico per l’assenza di collegamenti che velocizzino il trasporto delle merci sia su strada che con la ferrovia. Il mercato è cambiato perché i cittadini si rivolgono ormai agli acquisti in internet e pretendono che arrivino nel più breve tempo possibile con piccoli mezzi di trasporto che hanno bisogno di portare le merci a destinazione molto più rapidamente di oggi.

Se gli amministratori locali non capiscono questo dovrebbero andare a casa perché dimostrano di non occuparsi dello sviluppo economico del territorio. Le aree del Trentino che si sono più sviluppate sono quelle che dispongono di infrastrutture viabilistiche su strada più efficienti. Non è vero – ha proseguito la consigliera – che la costruzione della Valdastico danneggerebbe la sorgente di Spino.

Vi sono Tir che arrivano dalla Vallarsa nel centro storico di Rovereto. La Valdastico servirebbe anche a far rivivere la città di Rovereto. Di un progetto infrastrutturale occorre quindi parlarne a 360 gradi e non in modo ideologico, tenendo conto dell’enorme bisogno della Vallagarina di infrastrutture su gomma e su rotaia perché questa zona è in grave difficoltà e va rilanciata anche con la Valdastico.