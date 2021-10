Scandalo nelle università: favoritismo, falsificazioni e corruzione. Nei guai anche Massimo Galli

E’ l’ennesimo caso di favoritismo e corruzione che colpisce il mondo delle università. Questa volta, ad essere coinvolti, sono ventiquattro docenti.

Fra questi però c’è anche il professor Massimo Galli che, in questo periodo di Coronavirus è stato “elevato” a star televisiva.

E’ uno dei virologi più seguiti ed ascoltati dagli italiani per quanto riguarda la lotta al virus.

I carabinieri del Nas stanno indagando anche su di lui. I reati di cui si pensa sia responsabile sono turbata libertà degli incanti, falso ideologico in atto pubblico atti a pilotare concorsi pubblici e associazione per delinquere.

Per gli stessi reati sono sotto accusa altre trentadue persone dell’ambiente . Si sospetta che i concorsi pubblici “truccati” siano tredici.

La procura ha indagato al riguardo per ben tre anni, ha fatto una trentina di perquisizioni e ha fatto emergere un “sistematico condizionamento nelle procedure” di assegnazione di posti in università.

Sotto la lente d’ingrandimento gli atenei di Roma, Palermo, Torino e Pavia.

In queste università infatti, l’assegnazione di ruoli da parte delle commissioni giudicatrici, non sarebbe stato fatto in base al merito, bensì in base al favoritismo di alcuni candidati scelti preventivamente.

Per il professor Galli si mette male.I primo capo d’accusa riguarderebbe una procedura del giugno 2019 per il posto di professore di ruolo dell’ospedale Sacco.

Massimo Galli era il presidente della commissione e secondo le indagini, sarebbe stato lui a condizionare l’intera procedura.

I due candidati sarebbero stati valutati secondo parametri diversi e questo avrebbe portato a svantaggiare un candidato a favore dell’altro.

Secondo le indagini il virologo avrebbe anche falsificato il verbale della stessa riunione.

In un secondo momento è stato accusato per un episodio risalente a giugno dell’anno scorso. Questo riguarda la selezione per l’assegnazione di quattro dirigenti a tempo determinato.

Qui qualcosa sarebbe andato storto nella raccomandazione a causa di una dissidente che si sarebbe opposta.

Vi è anche l’accusa per un altro concorso per un posto da professore. In questo caso, come gli altri, ci sarebbe stata raccomandazione da parte di Galli.

Infine egli è accusato ancora di falso ideologico per un altro concorso.

Il virologo che si vede più spesso in televisione che in ospedale, risulta essere quindi in guai grossi anche se lui respinge tutte le accuse e si dice molto sorpreso.

