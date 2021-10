Sospesi tutti i sanitari senza vaccino. Problemi ciclo mestruale dopo le vaccinazioni subito risolti

Durante i lavori in aula del consiglio provinciale nella giornata di ieri nella tradizionale question time due interrogazioni hanno riguardato i vaccini, seppur con argomenti diversi.

La consigliera di Fratelli d’Italia Katia Rossato ha chiesto se la Giunta sia a conoscenza del fatto che alcune strutture sanitarie non hanno sospeso tutto il personale che non si è vaccinato creando così delle discriminazioni.

L’assessora alla sanità Stefania Segnana ha detto che l’Azienda sanitaria ha sospeso tutti i dipendenti che non hanno osservato l’obbligo vaccinale. Per le Rsa sono ancora in corso una quota di valutazioni.

Per i cosiddetti responder che hanno presentato documentazione clinica a supporto della mancata vaccinazione si stanno facendo accertamenti. Man mano che questo accertamento prosegue il Dipartimento prevenzione dell’Apss comunica al datore di lavoro, al Dipartimento prevenzione e al diretto interessato, il provvedimento di sospensione.

Alessia Ambrosi, altra esponendte di Fratelli d’Italia ha chiesto invece se sia in atto un monitoraggio per i problemi, legati soprattutto al ciclo mestruale, che sembrerebbero insorgere in alcune donne in seguito alla vaccinazione; se l’Apss sia a conoscenza di avventi avversi tra la popolazione femminile e, in generale, quali e quanti casi di reazione al vaccino Covid sono stati registrati.

A rispondere è stata sempre l’assessora Segnana che ha affermato che si è a conoscenza di disturbi (amenorrea o perdite ematiche anomale) al ciclo mestruale che possono essere collegate alle vaccinazioni, ma si tratta di disturbi che nella gran parte si risolvono al ciclo successivo.

Dagli studi emerge che i vaccini non impattano sulla fertilità. Negli Usa, i National Istitutes of Health hanno stanziato 1,67 milioni di dollari per studiare il fenomeno e per chiudere le lacune conoscitive su questo effetto collaterale.

Va tenuto presente che questi disturbi sono molto frequenti e quindi non è semplice arrivare a determinare una causa-effetto legata ai vaccini. E la stessa infezione da Covid interviene sul ciclo.

La sorveglianza c’è ed è stato istituito da parte del servizio farmaceutico il portale Vigicovid per raccogliere le segnalazioni di reazioni avverse. Fino ad oggi sono stati registrati in Trentino tre casi di amenorrea, un caso di ciclo irregolare ed ipermenorrea e un caso di anomalia mestruale (anticipazione del ciclo di 4 giorni).

Nella replica Alessia Ambrosi ha affermato che nello scorso settembre gli istituti di ricerca britannici hanno rilevate 30 mila segnalazioni di donne ed è emerso che ci sia un ipotetico collegamento tra il vaccino e questi casi avversi.

Un fatto che va approfondito anche per una corretta campagna vaccinale. Da seguire l’esempio francese dove viene controllato questo effetto sul ciclo mestruale. Purtroppo, ha aggiunto, tra le donne giovani si sta diffondendo l’idea che il vaccino influisca sulla fertilità.