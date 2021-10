Il progetto RAGA21 contro il Covid alla “Casa Rossa”

“Non è più un esperimento, ma una felice conferma. Alla Casa Rossa si è portata nuova luce giovanile in un momento difficile”.

Con questa dichiarazione la Presidente dell’A.p.s.p. C. Vannetti di Rovereto, Daniela Roner, (foto) ha salutato i ragazzi che hanno partecipato all’edizione 2021 del progetto di volontariato giovanile Raga2021 (Ragazzi & Anziani), convocati per una breve cerimonia di ringraziamento e di consegna di un attestato di partecipazione.

I volontari hanno concluso la loro esperienza di servizio il 27 agosto scorso. Il progetto, organizzato dalla A.p.s.p. C. Vannetti, ha visto una dozzina di ragazze e ragazzi di Rovereto e della Vallagarina, di età fra i 15 e i 18 anni, trascorrere le vacanze impegnati in attività di volontariato nelle RSA di via Vannetti e di Borgo Sacco.

Raga2021 ha dato una risposta a due esigenze fondamentali, innanzitutto dimostrare che le strutture assistenziali non sono un mondo chiuso ma, al contrario, sono permeabili e aperte al dialogo con la comunità, pur nel rispetto di tutte le normative anti Covid-19. Inoltre Raga2021 ha consentito di riattivare relazioni sociali intergenerazionali che proprio a causa della pandemia Covid-19 erano state fortemente limitate.

Raga2021 ha coinvolto in un periodo difficile per le nostre comunità giovani impegnati in attività di volontariato, al fianco di assistenti sociosanitari e animatori, che hanno portato un “giovane sorriso”. “Il bilancio e sicuramente positivo e mi auguro – afferma la Presidente Daniela Roner – che possa essere replicato e allargato l’anno prossimo”.

Definite le misure di prevenzione da adottare, che comportavano la vaccinazione anti Covid-19 dei giovani volontari, sono pervenute numerose domande di partecipazione e alla fine ne sono state selezionate dodici, tenendo conto delle capacità e delle attitudini di ciascun aspirante volontario.

Dalle parole del dott. Renato Zucchelli, responsabile e coordinatore dell’edizione 2021: “Gli Anziani e i Giovani hanno avuto molto da raccontarsi dopo lo stop alle relazioni sociali imposto dall’arrivo del Covid19. Questo rapporto intergenerazionale ha potuto favorire e arricchire entrambi, ma anche tutti noi”.

Grazie al progetto, ogni ragazzo per tre settimane ha dato il meglio di sé, accompagnando e intrattenendo le persone anziane e collaborando nelle attività sociali delle Rsa Vannetti e Kolbe di Rovereto. Il bilancio è quindi positivo sotto ogni riguardo, non ultima la maturità dimostrata dai ragazzi nell’assolvere un compito non certo leggero.

A ogni partecipante è stato consegnato un attestato di partecipazione e una borsa di studio di 210 euro, finanziata dal Fondo Assistenza Amica dell’A.p.s.p. «È il fondo finanziato della generosità dei cittadini, e in particolare per questo progetto dal Lions Club Rovereto Host, viene utilizzato per promuovere progetti sociali» – ha precisato la dott.ssa Daniela Roner – «Raga2021 si è dimostrato un’esperienza importante, in grado di far crescere i ragazzi in un momento storico, un confronto con la realtà, in grado di coinvolgere la persona nella sua interezza, sotto il lato emotivo, umano e intellettuale».

Positivi i giudizi anche da parte dei Raga21: “Siamo contenti d’aver partecipato attivamente a questa opportunità e aver aiutato nel nostro piccolo i nostri anziani, anche se a volte commossi è comunque un’esperienza diversa dal solito, al di fuori della nostra quotidianità, che ci ha aperto nuovi orizzonti”.

Si è dimostrato un ottimo progetto, non solo perché offre un grande aiuto agli operatori e una ventata di gioventù ai nostri anziani, ma perché i giovani si sentono partecipi, si dimostrano seri e responsabili. Al Progetto Raga2021 hanno partecipato 12 giovani (maschi e femmine).

Ha prodotto più di mille ore di volontariato (1.050 ore di servizio) nel periodo dal 5 luglio al 27 agosto 2021 a beneficio dei residenti della RSA di via Vannetti e S. M. Kolbe di Borgo Sacco.

Sono stati impegnati nell’accompagnare i residenti dai nuclei assistenziali al giardino, per intrattenersi con loro o in preparazione delle visite dei familiari, nella distribuzione di bevande durante le visite e in aiuto nei momenti d’intrattenimento sociale, in attività di sanificazione.