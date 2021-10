Facebook, Instagram e Whatsapp in down, Zuckerberg brucia 6,1 miliardi di dollari in 7 ore

Quella di lunedì è stata una giornata drammatica per Zuckerberg e i suoi 3 social: Facebook, Instagram e Whatsapp sono stati in down per 7 lunghissime ore. Milioni di persone nel panico, ma per fortuna c’era Twitter pronto ad accogliere gli orfani delle app più in voga.

Gli hashtag #instagramdown #facebookdown sono volati subito in tendenza regalando perle di ironia e sarcasmo per tutti i gusti. (foto)

Nel frattempo il fondatore di Facebook cercava di risolvere l’annosa questione del colossale down. Non si è trattato di un attacco hacker o esterno, ma hanno fatto tutto da soli; un errore di configurazione interno della rete ha praticamente reso introvabili i social ai nostri dispositivi.

Ma la cosa più “divertente” o tragica, dipende dai punti di vista, è che gli stessi dipendenti del data center a Santa Clara, in California, per accedere ai loro uffici utilizzano badge smart che non funzionano senza connessione alla rete, quindi sono stati parecchie ore a fissare il soffitto prima di poter lavorare alla soluzione del problema.

Alla fine sono riusciti a resettare manualmente i server e il buon vecchio trucco del riavvio ha funzionato, facendo tirare un sospiro di sollievo a milioni di utenti nel mondo.

Per Zuckerberg rimane comunque una giornata da dimenticare: in poche ore Facebook ha bruciato 6,1 miliardi di dollari in borsa con un calo del 5%. In serata (per il fuso italiano) Zuckerberg si è scusato con tutti gli utenti per l’interruzione dei servizi con un grande aplomb nonostante la giornata nera.

