Cles: via al rifacimento del manto del campo di calcio e il ripristino del velodromo

La giunta comunale di Cles ha approvato una perizia di variante al progetto di rifacimento del manto e messa a norma del campo da calcio (in erba sintetica) e di ripristino della funzionalità del velodromo.

L’assessore ai lavori pubblici, Aldo Dalpiaz, entra nel dettaglio: «Con questo atto potremo creare due campi da beach volley, abbiamo compreso l’acquisto della sabbia e la realizzazione di tutte le strutture di corredo quali muretti e recinzioni. Di fianco a questi sarà realizzato un campo per la pallavolo, in erba sintetica.

Quanto al campo da calcio, rispetto al progetto iniziale in fase di lavoro è emersa l’opportunità di modificare l’impianto di irrigazione: non a 6 ma a 8 punti. Lo stesso impianto verrà completato grazie a un serbatoio di accumulo dell’acqua da 10mila litri, munito di relativa pompa.

Questo è necessario per garantire sempre la corretta pressione, cosa che collegandosi direttamente all’acquedotto non si poteva ottenere. Passando al velodromo, sono stati predisposti lavori per la riparazione di tutte le crepe che sono emerse nel corso del tempo. Non sarà utilizzato semplice asfalto ma un prodotto specifico. Il cantiere è abbastanza articolato; nel breve periodo contiamo di consegnare il campo da calcio in erba sintetica».

L’assessore allo sport, Amanda Casula, spiega: «Da sempre l’amministrazione è attenta alle esigenze delle associazioni sportive anche in virtù dell’alta valenza sociale che rappresentano per il territorio. Si è sempre al lavoro sia per il mantenimento delle strutture esistenti sia per realizzarne di nuove; questo per dare la possibilità di avere impianti sportivi rispondenti alle normative e dare una molteplice offerta ai nostri ragazzi.

Alla conclusione definitiva del cantiere, potremmo consegnare alla pallavolo gli spazi dedicati che finora non erano adeguati allo scopo. Per quanto riguarda il campo in erba sintetica, garantendo accessi separati calcio e ciclismo potranno convivere in sicurezza. La consegna del campo in erba sintetica ci consentirà inoltre di sgravare il campo in erba naturale e permetterà a circa 200 atleti delle giovanili dell’Asd Anaune Val di Non di allenarsi e giocare il campionato.

Con l’occasione ringrazio le diverse società sportive che utilizzano campo e velodromo, per la pazienza e la comprensione per i disagi normalmente connessi alla presenza di un cantiere».

Il progetto ha una storia lunga e prevedeva molte importanti lavorazioni, tra cui il rifacimento del manto ma anche del sistema di drenaggio profondo e superficiale, la sostituzione della recinzione perimetrale e l’installazione di protezioni antitrauma sugli elementi di potenziale pericolo, interni al campo.

Rispetto all’irrigazione va ricordato che anche il sintetico necessita di acqua: per umidificazione, ma anche per raffreddamento e igienizzazione della superficie di gioco.

Gli interventi relativi al velodromo comprendono la sostituzione della canaletta perimetrale di drenaggio (già eseguita) e la riparazione del manto di pavimentazione. Il ripristino riguarderà tutte le fessurazioni esistenti, anche quelle più piccole e meno evidenti.