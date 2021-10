Misure anti movida, Sìamo Futuro Trento: “Non possiamo andare avanti a colpi di ordinanze”

Continuano a creare polemica le ordinanze per la prevenzione della movida notturna del sindaco di Trento. Il 27 settembre infatti Franco Ianeselli aveva firmato un’ordinanza per contrastare la movida in prossimità delle aree limitrofe a Via S. Maria Maddalena.

In quelle zone quindi vige, fino al primo di novembre il divieto di consumo di bevande ad esclusione di quello effettuato in base alle disposizioni vigenti negli spazi dei pubblici esercizi autorizzati.

In merito a quest’ordinanza e alla movida, prevalentemente mossa dagli universitari, si è espresso anche il movimento universitario di stampo sindacale Sìamo Futuro Trento: “Quello che tutti gli studenti universitari di Trento hanno potuto vedere la sera di mercoledì 29/9 dietro al Duomo è la dimostrazione del fallimento dell’ordinanza repressiva della movida del sindaco Ianeselli.

Noi di Sìamo Futuro Trento riteniamo che un’ordinanza che vieta il consumo e la detenzione di bevande fuori dai plateatici dalle 22,30 alle 5,00 in piazza Santa Maria Maddalena non risolve né il problema movida né il problema assembramenti.

Anzitutto viene penalizzata la movida “sana” cioè gli studenti che dopo una giornata tra lezioni e studio vogliono ritrovarsi con i loro amici soltanto per fare due chiacchiere e bere qualcosa.

Ma aldilà di questo che è sicuramente un problema risolvibile, la questione più importante ed evidente è che sia la movida “sana” sia quella “nociva” chiuso un luogo di ritrovo si riversano completamente in un altro, vedasi appunto le immagini della serata di mercoledì nella zona retrostante la cattedrale di San Vigilio.

Riteniamo che anche i residenti della zona Duomo non amino il chiasso di notte sotto le loro finestre e dunque dobbiamo aspettarci una nuova ordinanza ?

Sì, e infatti è quello che è accaduto purtroppo sabato 2 ottobre, giorno in cui un nuovo provvedimento del sindaco ha imposto i medesimi divieti al bar Outside presso il quartiere delle Albere citato dallo stesso Ianeselli appena qualche giorno prima come uno dei possibili luoghi dove spostare la movida.

E’ evidente che a colpi di ordinanze non possiamo andare avanti.

Noi di Sìamo Futuro abbiamo sempre sostenuto la necessità di utilizzare zone fuori dal centro cittadino come zona universitaria: una volta individuato uno spazio dove organizzare serate ed eventi (ad esempio parco delle Albere) si potrebbe dare la possibilità ai locali del centro di esercitare la propria attività anche in quei luoghi tramite stand appositi in cui poter vendere cibi e bevande – il movimento universitario ha poi continuato in una nota– Detto ciò riteniamo che se il sindaco avesse voluto impedire gli assembramenti anche qui l’obiettivo non è stato centrato, anzi…

In conclusione è degno di nota il fatto che addirittura UDU Trento (Unione degli universitari) che tutti sanno essere schierata a sinistra e che ha stretti rapporti (anche di carattere economico) con la CGIL, sindacato di cui lo stesso Ianeselli fu segretario, abbia preso una posizione nettamente contraria a tali ordinanze : insomma questi provvedimenti non piacciono proprio a nessuno.

Perciò come Sìamo Futuro Trento chiediamo un incontro urgente con il sindaco Ianeselli e con la consigliera delegata in materia di vivibilità urbana e socialità notturna Casonato, per discutere seriamente su valide proposte in alternativa alla situazione corrente che appare ormai insostenibile e al limite della realtà”.