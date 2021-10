Campeggi: estate 2021 stagione sopra le aspettative. Con il ritorno degli stranieri raggiunti i numeri del pre – covid

Come da previsioni si può affermare che il comparto ha dimostrato una buona tenuta e registrato oltre al ritorno dei turisti dai consueti mercati anche una conferma delle presenze dei connazionali, che si erano registrate già la scorsa estate.

Fondamentali quindi per il comparto dei campeggi la capacità intrinseca di rispondere alla domanda di un turismo più lento, consapevole e di prossimità, che la pandemia ha certamente contribuito a rafforzare.

“Le presenze totali sono tornate ai livelli pre covid” afferma il presidente Fabio Poletti dopo il confronto con il Consiglio Direttivo del 29 settembre 2021. “Siamo partiti perdendo la Pentecoste, per via delle restrizioni agli ingressi in Italia causa Covid ma poi, complice l’entrata in vigore del Green Pass a livello europeo, è stato un continuo miglioramento. Ottima occupazione riscontrata nei mesi più importanti ovvero luglio ed agosto e conferma del prolungamento della stagione estiva a tutto il mese di settembre. Peccato solo per il mese di luglio climaticamente incerto che ha un po’ cagionato i numeri delle strutture ricettive all’aria aperta della montagna.”

Pubblicità Pubblicità

“La vacanza a contatto con la natura e in completa autonomia continua a riscuotere grande e crescente popolarità, come peraltro dimostrava l’elevata domanda di veicoli ricreazionali”, afferma Poletti “immatricolati nella prima metà del 2021 sul mercato tedesco ovvero quasi 63.000 tra camper, per la maggior parte, e caravan, che equivale a una crescita di circa il 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.”

Più mezzi mobili in circolazione significa più turn over però, ovvero più procedure di check-in e check-out da gestire e più lavoro per i gestori di campeggio, per la naturale propensione del camperista a spostarsi in più località durante le vacanze.

Tutto ciò è confermato dai primi numeri di questa stagione estiva, infatti proprio gli stessi consiglieri di Faita Trentino hanno riscontrato nelle loro strutture un aumento del numero degli arrivi a scapito delle presenze.

Pubblicità Pubblicità



“Questi numeri – conclude Poletti – sono anche il frutto delle iniziative di comunicazione e marketing messe in atto dall’associazione Faita Trentino in collaborazione con Trentino Marketing, orientate al mercato straniero e interno con campagne dirette e mirate realizzate sui social e su internet e con redazionali sulle testate di settore dei mercati stranieri di interesse, iniziative che hanno puntato a esaltare il mix di spazio, libertà e sicurezza garantito dalle vacanze all’aria aperta. Inoltre per quanto riguarda le fiere quest’anno abbiamo comunque deciso di presenziare con uno stand misto Trentino/Lago di Garda/Faita a tre fiere in Germania (Ibo Friedrichshafen 8-11 luglio, Reiselust Brema 5-7 novembre, T&C Lipsia 17-21 novembre) e stiamo verificando la fattibilità di partecipare come sempre anzi con rinnovato entusiasmo alle fiere in programma in Germania per il 2022.”