Ogni «No vax» costa allo Stato più di 700 euro al giorno

Da un’analisi dell’università Cattolica emerge che in un solo mese, dal 13 agosto al 12 settembre, i ricoveri in terapia intensiva dei No vax, sono costati al sistema sanitario nazionale 70 milioni di euro.

709 euro al giorno per la ospedalizzazione semplice e 1.680 per la terapia intensiva. tempo medio di degenza: 11 giorni per la ospedalizzazione semplice, 14 per la terapia intensiva. E la stima è comunque al ribasso.

Lo studio conferma che l’87 % dei ricoveri dei «no vax» potevano essere evitati se si fossero vaccinati.

Pubblicità Pubblicità

Mentre il 92% avrebbe evitato forme gravi e quindi non sarebbe stato necessario il ricovero nel reparti di terapia intensiva.

Ma come detto il costo è sottostimato perché non tiene conto delle cure necessarie dopo la guarigione legate al «long covid» che può provocare encefalopatie, disturbi neurologici o alterazione del gusto, dell’olfatto e non solo.

In tal senso è significativa l’azione che la regione Lazio sta intraprendendo e che potrebbe essere seguita da altre regioni: «I no vax che contraggono il Covid e finiscono nelle Terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri». Lo sostiene l’assessore alla Sanità della regione Lazio, Alessio D’Amato, che un’intervista al Messaggero sottolinea come «queste persone che rifiutano la vaccinazione mettendo a rischio la libertà altrui, devono assumersi la responsabilità fino in fondo delle proprie scelte e delle proprie azioni».

Pubblicità Pubblicità