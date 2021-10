Euregio: in dieci anni avviati 354 progetti

Mobilità, gioventù, ricerca e innovazione, prevenzione delle catastrofi – la lista dei numerosi progetti ed iniziative avviati nei dieci anni dalla fondazione dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino il 14 giugno 2011 – è lunga: ben 354 progetti.

Giovedì 30 settembre, il presidente dell’Euregio, Günther Platter, ha celebrato il decimo anniversario dell’Euregio assieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano, al presidente della Provincia autonoma di Trento ed al presidente del Comitato Europeo delle Regioni, Apostolos Tzitzikostas, nell’ambito della seduta annuale della piattaforma dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) alla Hofburg di Innsbruck.

Nel novembre 2019, in occasione dell’assunzione della Presidenza da parte del Tirolo, è stato firmato ad Alpbach un programma di governo con 51 progetti. “Questo non si è mai visto prima nella storia dell’Euregio. Ora, con i trattati di riforma firmati lo scorso agosto, abbiamo fatto i prossimi passi per garantire che l’Euregio sia in grado di affrontare le sfide dei prossimi dieci anni“, ha detto il presidente Platter, che ha fondato il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) con i suoi colleghi di allora Luis Durnwalder (Alto Adige) e Lorenzo Dellai (Trentino) come struttura di supporto per un ufficio comune.

Platter: “All’epoca, il nostro GECT era il primo in Austria, il secondo in Italia e il 21esimo in tutta Europa”.

Nel frattempo, molte idee sono state portate avanti: dal Valanghe.report dell’Euregio al Science Fund dell’Euregio, al Master dell’Euregio per gli impiegati provinciali ed ai cartelli di benvenuto dell’Euregio, che sono stati installati a tutti i valichi verso i territori vicini cento anni dopo la divisione del Tirolo. “Essi simboleggiano in modo particolare la cooperazione delle tre parti dell’Euregio nello spirito dell’integrazione europea – come è anche il caso della prima Giornata dei Comuni dell’Euregio che abbiamo tenuto oggi a Hall”, è convinto il presidente Platter.

In dieci anni, l’Euregio ha già deciso e realizzato 354 progetti in 25 riunioni di Giunta. Durante la Presidenza tirolese, tra l’altro, sono stati lanciati il biglietto giornaliero dei trasporti pubblici “Euregio2Plus” e questa settimana l'”Euregio Ticket Students”, è stato sviluppato il programma “Euregio macht Schule” (Euregio fa scuola) per le scuole ed è stato avviato l’Anno dei musei Euregio 2021, al quale partecipano 60 musei dei tre territori. “Tutti i progetti avvicinano l’Euregio ai cittadini – e questo era ed è in definitiva l’obiettivo di questo sforzo comune”, ha concluso Platter.

