Rovereto: domani al via la 33° edizione del Torneo “Città della Pace”

Ci siamo: il Torneo “Città della Pace” è tornato, con la 33a edizione, in programma a Rovereto e in Vallagarina sabato e domenica 2 e 3 ottobre.

Sarà un evento rinnovato rispetto alle passate edizioni, con le novità principali che si sviluppano su due fronti: da un lato l’aspetto sportivo, con il torneo che vedrà addirittura quattro discipline protagoniste (calcio, pallanuoto, palla-tamburello e basket), con ben 700 atleti pronti a scendere in campo: il target è principalmente quello dei più piccoli, i maggiormente colpiti dallo stop forzato che ha imposto la pandemia.

Dall’altro lato, c’è la riscoperta del territorio della Vallagarina: con la collaborazione dell’APT, infatti, sono stati previsti dei percorsi speciali per scoprire i meravigliosi borghi lagarini che sono la cornice degli incontri sportivi.

Lo scopo è quello di scoprire questi posti sia in forma di visita guidata (su prenotazione) che con la possibilità di scaricare la mappa della passeggiata per poter fare i percorsi in autonomia. Sarà una nuova opportunità rivolta agli atleti e alle loro famiglie, ma anche a chiunque, residente o turista, abbia voglia di sfruttare questo fine settimana di festa per conoscere meglio i Comuni coinvolti, che sono Rovereto, Besenello, Isera, Nogaredo, Ala ed Avio.

Il torneo si aprirà sabato mattina alle 10 con la cerimonia alla Campana dei Caduti, che suonerà eccezionalmente per le delegazioni di atleti presenti. Saranno presenti anche rappresentanti della Provincia e dei Comuni coinvolti, oltre ai numerosi volontari e al MiniCoro di Rovereto e al Coro Note e Magia.

Dopodiché il via alle partite e ai giochi sui vari campi del territorio. Gli under 12 della pallanuoto si sfideranno nel pomeriggio di sabato nella piscina di Rovereto, dove ci sarà anche la possibilità nel tardo pomeriggio di provare questo sport per tutti i bambini curiosi di scoprire la disciplina (info e prenotazioni su www.torneodellapace.com).

La palla-tamburello invece avrà come protagoniste le categorie pulcini, mini-tamburello ed esordienti, e andrà in scena a Isera (Patone) nel pomeriggio di sabato e a Nogaredo (Noarna) la mattina di domenica.

Ad Avio spazio agli under 17 del basket sabato pomeriggio e domenica mattina, mentre sempre la domenica mattina il mini-basket sarà protagonista ad Ala. Infine il calcio, praticamente no-stop nei due giorni tra Stadio Quercia di Rovereto (under 11 e 13), campo Fucine di Rovereto (under 8) e Besenello (under 13).

L’altra grande novità starà nelle proposte culturali che il Torneo “Città della Pace” ha deciso di proporre per questa nuova edizione, ovvero le passeggiate e le visite guidate “speciali Torneo” da fare nei due giorni, organizzate insieme all’APT locale. A Rovereto, ad esempio, sarà possibile scoprire la città con la visita guidata “Dalla Rovereto nel secolo dei lumi alle architetture del Mart”, sabato alle 14.30.

Ad Ala si potranno ammirare i palazzi signorili, le piazze e i cortili accompagnati dai figuranti in costume dell’Associazione Vellutai, domenica alle 10.30. Avio invece propone un giro ad anello che collega il campo sportivo con il Castello ed il centro percorrendo la storica “Via Olivi”, con la visita guidata in programma sabato alle 14.30.

Un altro castello protagonista sarà castel Beseno, per quanto riguarda la passeggiata proposta a Besenello, con la visita guidata in partenza alle 10.30 di domenica. Doppia proposta sabato pomeriggio ad Isera per raggiungere Castel Corno: in e-bike alle 14.15 o a piedi alle 14.30. A Nogaredo, infine, sarà possibile scoprire il borgo con un percorso da percorrere in autonomia.