Il telefono ci spia: occhio alle app che usano il microfono. Il Garante avvia un’indagine

Pubblicità personalizzata e i cosiddetti cookies, ovvero i file che tracciano l’attività online per scoprire quali sono i nostri interessi ma anche molto altro per ‘spiare’ i nostri movimenti su internet: ormai non facciamo quansi più caso a come la tecnologia sia programmata per raccontare di noi molto più quanto sappiamo.

Succede anche con numerose applicazioni per lo smartphone che chiedono l’autorizzazione di accedere al microfono. In questi casi la maggior parte di noi, senza nemmeno pensarci troppo, clicca su “consenti” nella convinzione che l’accesso sarà consentito soltanto quando l’app è in uso.

Ma non è sempre così, perché la maggior parte delle volte l’orecchio virtuale di queste applicazioni ascolta ciò che diciamo. Molto spesso quindi con una mossa di marketing intrusivo ci ritroviamo il banner pubblicitario di un prodotto di cui poco prima abbiamo parlato al telefono con un amico.

Certo per gli imprenditori si tratta di una via comoda per pubblicizzare i propri prodotti unicamente a potenziali acquirenti realmente interessati al prodotto, ma per noi potrebbe trattarsi di violazione della privacy.

Per questo motivo il Garante della Privacy, in collaborazione con il Nucleo speciale privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, ha avviato un’indagine per stabilire quante e quali applicazioni risultano trasparenti nell’informare l’utente in modo corretto sul reale utilizzo del loro microfono.

Nel frattempo, per cercare di tutelarci in modo autonomo, possiamo andare nelle impostazioni del nostro telefono e controllare direttamente quali autorizzazioni abbiamo concesso. Se non leggiamo la precisazione “consentito solo mentre usi l’app”, allora possiamo attivare il rifiuto spuntando l’apposita casella.

