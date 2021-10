Green pass dopo il 15, ci saranno tamponi a sufficienza in Trentino? Ferro :”Non è una priorità”

Il 15 ottobre è ormai alle porte, da quel momento in poi sarà impossibile compiere qualsiasi attività, da quelle lavorative a quelle ludiche, senza Green Pass. Questo significa che, sarà necessario avere il vaccino o il tampone.

Attualmente in Trentino, i vaccinati, con almeno una dose sono il 65,49% della popolazione. Le seconde dosi somministrate sono state 634.314. Quindi il 58,82% della popolazione.

Si parla dunque di circa un 35 % dei trentini che dovrà andare a tamponarsi ogni 48 ore. Una quantità di tamponi enorme.

Sorge dunque spontaneo un dubbio: il sistema sanitario reggerà?

Per approfondire la questione abbiamo intervistato il direttore dell’apss, il dottor Antonio Ferro.

Il 15 si sta avvicinando. Circa un trenta percento dei trentini, da quel momento necessiterà di tamponi. L’azienda è pronta a fronteggiare questa corsa alle farmacie. Ci sono tamponi a sufficienza?

“Questo si vedrà nei prossimi giorni, è ovvio che in questo momento l’azienda è concentrata nella campagna vaccinale. In particolare considerando i soggetti over 80 che dovranno ricevere la terza dose. Penso che tutto il privato accreditato e le farmacie possano dare una risposta importante rispetto alla richiesta di tamponi. Valuteremo la situazione. Abbiamo anche costituito un gruppo di lavoro in collaborazione con le farmacie per capire meglio come fronteggiare la questione”.

L’azienda organizzerà delle altre strutture in cui verranno somministrati i tamponi?

“In questo momento, non è una delle priorità dell’azienda. La priorità è quella della vaccinazione. Vedremo come sarà l’evoluzione della vaccinazione.

C’è anche una task force presidenziale in cui queste decisioni vengono assunte valutando tutti i punti di vista”.

Faccio anche a lei questa domanda, a suo parere, per un non vaccinato, è possibile continuare a fare tamponi fino alla fine dello stato di emergenza, quindi fino al 31 dicembre?

“C’è un altro aspetto da trattare. Dal mio punto di vista, sicuramente questa normativa supererà il 31 di dicembre. Diventa sempre più complicato non vaccinarsi in una società dove la vaccinazione di fatto rende liberi e permette anche l’accesso, non solo lavorativo ma anche nei confronti della vita sociale del paese.

Mi aspetto che il numero di coloro che non si vaccineranno sarà molto ridotto, limitato a quelle forme di rifiuto ideologico che, per carità, bisogna rispettare perché siamo per fortuna in democrazia“.

Lei ha detto che i tamponi non sono una priorità però, non essendo la vaccinazione obbligatoria, non dovrebbe essere una priorità fornire ai cittadini i tamponi necessari?

“Infatti verrà fornita attraverso il sistema delle farmacie e della medicina di famiglia e dei sistemi privati. In questa fase io non ho personale infermieristico e medico che possa distrarre dalle attività sanitarie per poterle impegnare su questa attività che dovrei fare a pagamento. Non abbiamo inoltre l’autorizzazione della provincia di fare attività a pagamento. Poi, in questa fase, ho bisogno che il personale lavori sulle patologie più gravi per le quali ci si ammala e si muore piuttosto che per i tamponi. In questo senso si parla di priorità. Le risorse non sono infinite e uno deve decidere come utilizzarle”.

