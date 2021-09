Trento lavora per la sicurezza, il questore Francini: “L’innovazione è il patto di collaborazione con i cittadini”

Trento città di grandi passaggi e di traffici, posizionata lungo l’asse del Brennero e principale snodo del “corridoio scandinavo mediterraneo” che attraversa il continente da nord a sud. Una città in forte evoluzione per la tensione crescente al degrado e il movimento della criminalità, ma anche per le grandi prospettive per ciò che riguarda il recupero di quel senso civico da sempre connaturato nelle genti trentine.

Lo sa bene il dottor Alberto Francini, che dallo scorso 6 settembre riveste l’incarico di Questore per il capoluogo e profondo conoscitore delle dinamiche di gestione e prevenzione del crimine. Originario di Napoli, 67 anni e 40 di carriera, Francini è stato a Lecco, Pisa, Catania e Campobasso. L’arrivo a Trento ha segnato l’ulteriore tappa di un percorso prestigioso durante il quale ha ricevuto un encomio solenne e 18 riconoscimenti di lode (qui la video intervista per Voce24News)

“Questore non solo di Trento – come ama ripetere – ma di tutto il Trentino” tra le sue priorità dal momento dell’insediamento ci sono proprio il recupero di un ‘patto’ di collaborazione con i cittadini e la lotta alle infiltrazioni mafiose, a cominciare dalla ‘ndrangheta. Funzionario di polizia dal 1983, laurea in Giurisprudenza e due master (uno in Diritto e finanza degli enti locali e l’altro in Sicurezza e cooperazione internazionale di polizia) è stato proprio Commissario Straordinario in diversi comuni sciolti per mafia. Questa l’intervista esclusiva rilasciata al nostro quotidiano.

La Sua percezione del contesto urbano nel proprio specifico sostrato sociale ci sembra chiara. Trento è una città in grande trasformazione, da sempre soggetta a flussi esterni che la attraversano, dall’immigrazione incontrollata alla criminalità diffusa e organizzata. Una piazza di spaccio come tante altre in Italia ma che risente particolarmente di questo problema per le recenti influenze del fenomeno sulla qualità della vita delle persone che la abitano. Una problematica questa che risulta molto difficile da affrontare a causa degli attuali strumenti normativi che non sono adeguati all’evoluzione dinamica delle attività illecite della microcriminalità.

L’attuale normativa non è dunque sufficiente a fare fronte alla crescita del fenomeno? Si tratta di norme ormai datate per le necessità operative odierne delle Forze di Polizia. Un complesso per intenderci che interpreta le necessità nel tempo in cui è stato concepito, ovvero gli anni ’70, anni in cui il fenomeno del piccolo spaccio era completamente diverso da quello di oggi. Pensiamo ai decenni in cui il piccolo spacciatore era anche consumatore: in quel contesto storico il trattamento di favore nei confronti del reo aveva senso perché il soggetto che commetteva il reato era concepito come soggetto fragile. Oggi purtroppo non è più così.

La realtà ha superato il contesto legislativo dunque? Certamente. Da cittadino, oltre che da Questore, inviterei le forze politiche ad adeguare le leggi ai tempi che cambiano. La blanda normativa di favore sul piccolo spaccio risalente a più di 50 anni fa deve cambiare per permettere alle forze dell’ordine di operare in modo organico ed efficace sul territorio. Oggi non parliamo più del piccolo spacciatore ma di pericolose bande che lavorano in maniera capillare ed organizzata.

Come di caratterizza Trento dal punto di vista della ‘distribuzione’ criminale? Dal punto di vista dello spaccioio c’è sicuramente una preminenza della presenza nigeriana e nordafricana in organizzazioni che si caratterizzano anche per le tensioni create dalla necessità del controllo del territorio. Noi cerchiamo di riservare quante più risorse possibili al settore, dando il meglio rispetto alla misura spesso ridotta delle risorse a disposizione.

In questo senso, la vera innovazione sta nell’impiego intelligente delle risorse con la collaborazione interforze, ovvero con le altre forze di Polizia, e nel principio di collaborazione con i cittadini. Io, da sempre estimatore del modello inglese dei cosiddetti ‘gruppi di vicinato’ credo fortemente nel contributo significativo che i residenti possono dare al lavoro che facciamo. Ma non solo. Fondamentale è anche la partnership sono anche le associazioni di categoria e gli enti locali.

Interventi operativi sulle nostre strade e nelle abitazioni, resi oggi fondamentali dato il problema della cosiddetta ‘movida molesta’ in centro città. Argomento difficile, perché difficile è la distinzione tra movida buona, movimento notturno dello spaccio e movida molesta. E’ giusto che i centri storici cittadini restino animati da una certa creatività, non è altrettanto facile intervenire garantendo la sicurezza e lasciando nel contempo integro il sostrato genuino e positivo che anima la comunità sia dal punto di vista sociale che commerciale.

Siamo convinti che il contributo dell’amministrazione comunale sia fondamentale per la riuscita di una politica che sia più di prevenzione che di repressione. La sensibiità e la volontà di tutela nei confronti dei residenti non deve mancare. Il nostro impegno, in tutti i sensi, rimane costante.

Non solo operatività ‘su strada’. Anche nel civile Trentino il pericolo di infiltrazioni mafiose è in lieve aumento. Un tema caro. Il rischio che anche in provincia di Trento diverse aziende possano venire silenziosamente assorbite da personaggi oppure reti mafiose è concreto. Oggi l’infiltrazione non fa rumore. E’ silenziosa e si presenta di tutto punto vestita, senza armi né atteggiamenti minacciosi. Soprattutto di questi tempi, soggetti dall’aria insospettabile si offrono di acquistare imprese in fallimento per poi prenderne lentamente il possesso. Il metodo non prevede estorsione, ma l’inserimento in un’economia sana con la contestuale estromissione del tessuto imprenditoriale originario. Il fenomeno avanza anche qui, soprattutto nel settore commerciale e alberghiero.

Dopo quasi un mese, quali sono le impressioni ‘strutturali’ sul modus gestionale della Questura di Trento. Non farei fatica, per la profonda diversità rispetto ad altre realtà, a definire il modus trentino come un vero ‘paradiso’, sia dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro che della cura degli spazi interni ed esterni agli edifici. Il ringraziamento va anche alla Provincia autonoma che non manca di darci il proprio sostegno anche a livello di integrazione di personale. In generale il clima è molto positivo.

Sotto, l’intervista al Questore di Trento Alberto Francini