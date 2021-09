Spintoni e intimidazione dei «No Vax»: la versione dei manifestanti è molto diversa

Ci sono passaggi poco chiari su quanto successo lunedì durante la manifestazione dei «No green pass» e «No Vax» organizzata davanti al dipartimento dell’istruzione della provincia autonoma di Trento.

Ricapitoliamo brevemente. Sull’Adige di martedì 28 settembre nelle pagine interne viene riportato un articolo dove si spiega che il giorno prima, lunedì 27 settembre, una cinquantina di manifestanti hanno impedito al giornalista e al fotografo del quotidiano di fare il proprio lavoro per poi allontanarli a suon di grida e minacce.

Sulla stessa copia del giornale entra in azione anche il direttore Faustini che nel suo editoriale parla in prima pagina di censura e di spintoni. (vedi sotto) Quanto scritto dal direttore dell’Adige viene poi ripreso da Assostampa, l’ordine dei giornalisti, i sindacati e quasi tutti i media regionali che naturalmente stigmatizzano quanto successo a suon di articoli e comunicati.

Fin qui quanto successo secondo la versione del direttore dell’Adige Faustini. Ma dopo qualche ora la ricostruzione cominciava a fare acqua da tutte le parti. Se pare vero che i manifestanti hanno cercato di bloccare il lavoro dei lavoratori dell’Adige, ponendosi di fatto dalla parte del torto e quindi censurando l’informazione, sembra poco credibile secondo i molti testimoni che ci siano stati spintoni.

Abbiamo sentito l’altra campana che offre una ricostruzione diversa di quanto successo. Lo fa attraverso una lettera inviata da Luca Groff, portavoce del gruppo «CiSiamo» che era presente al «fattaccio»

IL COMUNICATO DI «CISIAMO» – Perché la polizia non è intervenuta davanti al provveditorato agli studi a fronteggiare i “terroristici atti” di pericolosissimi insegnanti no Green pass? Perché i sei poliziotti non hanno fatto il loro dovere mentre fotografo e giornalista di un noto quotidiano locale venivano “aggrediti e minacciati”?

Ero presente alla manifestazione , tranquillamente seduto sulle scalinate del provveditorato, esattamente di fronte agli agenti ancor più tranquilli di me, ad ascoltare delle pericolosissime disquisizioni e citazioni di filosofi e giuristi sul perché sia ingiusto chiedere il permesso per fare ciò che le leggi, la costituzione soprattutto, ti danno il diritto di fare, e quindi lo so.

Semplicemente non vi è stato motivo di intervenire. Un diverbio vi è stato ma assolutamente nulla di fisico ed i tre “energumeni violenti” altro non erano che tre signore di mezza età che di violento e minaccioso avevano ben poco.

Qualcuno non voleva essere ripreso e sono stati rifiutati pareri ed interviste dagli organizzatori, ma questo credo sia un loro diritto oltre che una perdita di tempo sapendo perfettamente come questa interviste subiscono il Greenpass delle redazioni e dei loro padroni politici. Immagini impedite dagli striscioni?

Chiunque abbia presente il luogo dove è avvenuta la manifestazione sa perfettamente che la via è sufficientemente ampia per permettere foto ed inquadrature da un numero elevato di posizioni e comunque per fare le solite foto alla parte più sguarnita della via o al personaggio più pittoresco e bizzarro, magari di passaggio, che solitamente vengono pubblicate sul loro quotidiano non è che serviva poi tutta questa possibilità di inquadratura.

In un comunicato Ordine professionale e Assostampa dichiarano fatto grave che a dei giornalisti non sia stato permesso di fare il loro lavoro e si può essere d’accordo se fosse successo, dovrebbero ritenere però altrettanto grave il fatto che quando viene loro permesso di farlo lo facciano in modo scorretto e deformando la percezione dei fatti.

Il tentativo di aggressione ai manifestanti del corteo no greenpass da parte di un individuo, armato di un oggetto contundente, bloccato dalle forze dell’ordine è stato forse raccontato da qualcuno?

Gli operatori della stampa presenti che non hanno strillato allo stesso modo, anzi per niente, ritengono meno meno importanti e non gravi le aggressioni ai manifestanti? Far passare per terroristi e violenti chi semplicemente pensa di avere dei diritti che gli vengono negati e li difende argomentando e ponendo domande scomode a cui non vengono date risposte chiare sembra essere la prassi consolidata di un certo tipo di informazione che evidentemente non riesce a fare di meglio non trovando argomenti e risposte coerenti.

Forse è questo il punto? Non siamo poi così ignoranti e disinformati come si sta cercando in ogni modo di fare credere?

Vi mette in difficoltà il dovervi confrontare con qualcuno che che difende i suoi diritti ad ogni costo, rinunciando anche al lavoro ed allo stipendio pur di essere coerenti con se stessi e che ha la forza e la dignità di non barattare quello che già suo di diritto in cambio di un posto in paradiso o un tavolo al ristorante? Fate bene il vostro lavoro con obiettività e raccontando la verità, rifiutando l’umiliazione della convenienza e dei Green Pass redazionali e avrete sempre collaborazione. Voi più di tutti potete divulgare la verità è più di tutti avete un grande potere di cui spesso approfittate. Non tutti, ma in tanti.

Luca Groff per il gruppo «CiSiamo»