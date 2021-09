Senza Green Pass in palestra: si nasconde in bagno ma i Nas lo trovano. Multa per altri due e il titolare

Sanzionati in quattro per essere entrati in palestra senza Green Pass: 400 euro la cifra che dovranno pagare tre sportivi e il titolare della struttura per avere violato la normativa che prevede l’obbligo di certificazione verde.

Uno di loro, pensando di poter sfuggire all’occhio vigile dei carabinieri, si è addirittura nascosto in bagno ma i militari dell’Arma hanno aspettato che uscisse per poi multarlo.

Siamo a Rovereto e i controlli nelle palestre trentine sono scattati da pochi giorni. L’obbligo del green pass per l’accesso è stato formalizzato invece già dallo scorso sei agosto, in aggiunta alle norme di prevenzione anti contagio come la mascherina (sì, anche mentre ci si allena) il distanziamento di almeno due metri e l’igienizzazione delle mani e dei locali.

La verifica dei requisiti per entrare spetta invece ai proprietari o gestori che in assenza del codice Qr o della misurazione della temperatura dei clienti potrebbero, come in questo caso, essere puniti per l’omesso controllo.

Le operazioni dei Nas si sono concentrate in tutta la provincia (sono state finora 5mila in tutta la penisola) inizialmente sui mezzi pubblici come corriere e autobus a lunga percorrenza. Anche qui, cinque persone sono state multate e fatte scendere. Non risultano essere fuori regola invece i centri benessere o i ristoranti monitorati.

Diversa la situazione a Bolzano, dove un ristoratore del centro è stato multato per aver fatto sedere sette clienti all’interno del proprio locale senza controlli di sorta. Allo stesso modo, in un locale in val Badia sia il titolare che i dipendenti sono stati sanzionati perché privi della mascherina e del Green Pass.