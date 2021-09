Raffica di multe al parcheggio Monte Baldo: 60 automobilisti sanzionati in una mattina

Avevano parcheggiato l’auto fuori dagli spazi assegnati, la polizia municipale li ha multati tutti. Nessuna pietà da parte dei vigili dentro alla grande area del parcheggio Monte Baldo, dove nella giornata di ieri sono state comminate ben 60 multe.

Gli agenti, intervenuti per un incidente avvenuto nello spazio interno destinato alla sosta, hanno notato nel contempo molti mezzi posteggiati evidentemente ‘fuori linea’ e, nella fattispecie, sembrano non avere avuto esitazioni.

Una brutta sorpresa per tutti i pendolari che ogni giorno lasciano la propria macchina fuori dal centro cittadino per recarsi al lavoro.

Come è consuetudine, per mancanza di spazi i lavoratori posteggiano il mezzo anche nelle aree generalmente non destinate alla sosta con una aggregazione tale da determinare difficoltà in entrata e in uscita dall’area. Anche il sindaco Ianeselli ha confermato la necessità di trovare spazi per la realizzazione di ulteriori parcheggi di attestamento destinati al capoluogo.

L’intenzione sarebbe quella di realizzare sulla destra Adige, per il futuro, una zona da almeno 1500 parcheggi con una passerella pedonale sul fiume in modo da permettere ai cittadini di raggiungere il centro in pochi minuti.

Resta il fatto che le multe ricevute hanno suscitato rabbia tra gli automobilisti che periodicamente subiscono l’avvento improvviso di questi ‘raid’ da parte dei vigili urbani. Incursioni ai danni di decine di automobilisti senza alternative, data l’assenza di spazi ulteriori per il parcheggio.

Ora anche la circoscrizione San Giuseppe-Santa Chiara, nella persona del suo presidente Mariano Ferrari, fa notare il problema ribadendo la necessità di una soluzione temporanea da individuare nell’area che attualmente è destinata alla realizzazione del Not, ameno fino all’inizio dei lavori che vedranno la costruzione della struttura ospedaliera.