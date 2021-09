Presentata la prima moto volante. Sarà in commercio nel 2023

Se vi parlassimo di motociclette volanti, di sicuro pensereste subito a uno scenario dal sapore futuristico, piuttosto irreale e magari anche un po’ fantascientifico.

Eppure nel mondo reale esistono davvero tecnici e ingegneri che, con la loro fantasia e le loro competenze, si spingono oltre qualsiasi immaginazione, presentandoci invenzioni che sembrano proprio uscite da un film ambientato fra qualche anno.

La particolarissima “motocicletta” che stiamo per presentarvi ne è la prova ed è stata anticipata sul noto quotidiano Curioctopus in un articolo a firma Lorenzo Mattia Nespoli

Anche se è riduttivo definirla così, perché questo mezzo è un vero e proprio concentrato di tecnologia in grado di assicurare a chi lo usa prestazioni incredibili, oltre che performance mai viste prima d’ora. Siete pronti a scoprire più da vicino lo Speeder?

Basta guardarlo per essere trasportati all’istante in un’atmosfera unica. Se siamo abituati a vedere in aria uccelli, aerei, elicotteri e droni, questa invenzione potrebbe, nel giro di qualche tempo, riscrivere le regole degli spostamenti aerei.

Progettato inizialmente per uso militare, lo Speeder potrebbe presto diventare disponibile anche per scopi ricreativi. Dunque non sarebbe così strano vederlo volare, con in sella i fortunati che potranno permetterselo. Già, perché a fronte di un esborso di circa 380.000 dollari, si potrà salire in sella di questa moto unica, letteralmente la prima al mondo a essere in grado di volare.

A svilupparla sono stati i tecnici della Jetpack Aviation che, sul loro sito web, hanno annunciato sarà disponibile per il 2023, e che i pre-ordini sono già partiti. “Volare con lo Speeder sarà come guidare una moto, ma in cielo!” si legge nella pagina di presentazione, dove sono elencati anche i dettagli e le strabilianti funzionalità del veicolo.

Prima fra tutte, la tecnologia di decollo e atterraggio verticali (VTOL), che consente a questa moto di alzarsi da terra e atterrare praticamente ovunque, senza che sia necessario uno spazio apposito e abbastanza grande per tali operazioni. 240 km/h di velocità massima e la capacità di raggiungere i 4500 metri di altezza completano il quadro.

Certo, come specificato dalla stessa azienda produttrice, “non ci aspettiamo che i nostri clienti abbiano bisogno di arrivare fin lassù“, ma il fatto stesso di sapere che questo veicolo può farlo è abbastanza impressionante, non trovate?

Per guidare lo Speeder, poi, non sarà richiesta la patente di pilotaggio, ma bisognerà seguire un corso di addestramento tramite la stessa Jetpack Aviation. Questa moto volante sarà proposta in due versioni, una ultraleggera che peserà meno di una motocicletta “terrestre” da 125 cc, e una sperimentale che invece sarà più pesante ma anche più performante.

Insomma: si tratta di un mezzo che sicuramente suscita meraviglia.

Magari sarà un lusso per pochi, ma siamo sicuri che chi potrà permettersela sarà certo di vivere un’esperienza memorabile. Che ne pensate? Ci fareste un giro?