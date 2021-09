“Immagini, riflessioni, prospettive”: i giovani di Predaia e Sfruz si raccontano attraverso la fotografia

Ritornano gli ecobonus, al via gli incentivi per l’acquisto di auto usate: come funziona Da qualche giorno sono ripartiti gli ecobonus promossi dal Ministero dello Sviluppo Economico, per l’acquisto di auto a ridotte emissioni. L’ecobonus, sotto forma di contributi viene reinserito non per sostenere il mercato delle auto, ma... The post Ritornano gli ecobonus, al via gli incentivi per l’acquisto di auto usate: come funziona appeared first on Benessere […]

Default Evergrande, cos'è e cosa si rischia a livello internazionale La preoccupazione per il possibile default del colosso cinese Evergrande è sempre più tangibile, visto che l'azienda non è riuscita a pagare in tempo le cedole dei suoi investitori. Perchè Evergrande è importante La crisi...

Bando Brevetti +: l'agevolazione fino a 140 mila euro per il sostegno e la valorizzazione dei brevetti A partire dal 28 settembre sarà possibile accedere al fondo pari a 23 milioni di euro per il nuovo bando a sostegno della valorizzazione economica dei brevetti. Brevetti + La dotazione messa a disposizione dal...

Gobeyond 2021, un contest per le startup innovative con premi fino a 40 mila euro e non solo: tutti i dettagli Incoraggiare lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali italiane è diventato importato tanto da spingere il Gruppo Sisal e CVC Capital Partners a creare l'iniziativa GoBeyond 2021 dedicata alle startup. GoBeyond2021 e gli obiettivi L'obiettivo del...

Dalla fast fashion alla slow fashion : il futuro della filiera della moda La filiera dell'abbigliamento e la qualità manifatturiera in Italia, trascina con sé una spirale virtuosa di ricadute ed immagini positive per l'intera economia del nostro Paese. La trasformazione delle filiera Negli ultimi anni il settore...