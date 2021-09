Dalla Libia alla Val di Non per conoscere il mondo cooperativo locale: 10 sindaci libici in visita a Melinda

Una visita alla Cocea, al Golden Theatre e alle Celle Ipogee per conoscere lo sviluppo economico locale attraverso il mondo della cooperazione.

Quella vissuta in terra nonesa è stata un’esperienza incredibile per 10 sindaci libici, venuti in questi giorni in Trentino nell’ambito del progetto quadriennale finanziato dall’Unione Europea “Rebuild”, un’iniziativa sorta per rafforzare i servizi pubblici in Libia attraverso un meccanismo di formazione permanente erogata dalle università alle municipalità libiche.

Lunedì pomeriggio gli amministratori nordafricani hanno fatto visita a Melinda, una delle principali aziende cooperative attive nel settore dell’agricoltura, accompagnati, tra gli altri, dall’assessore provinciale agli enti locali Mattia Gottardi.

Pubblicità Pubblicità

All’incontro era presente anche la sindaca di Predaia Giuliana Cova (nella foto con i vertici della Cooperazione Trentina e di Melinda e con l’assessore Gottardi) che, nel dare loro il benvenuto, ha sottolineato come il connubio tra agricoltura, turismo e artigianato sia fondamentale e come la cooperazione rappresenti un valore immenso per lo sviluppo locale.

«Predaia è un territorio ricco di opportunità, in continua evoluzione dal punto di vista economico, dove la cooperazione tra i vari settori gioca un ruolo fondamentale» ha spiegato Giuliana Cova, che ha posto poi l’accento sul significato di fare il sindaco con un’interessante analogia: «Il Comune è come una grande cooperativa – sono state le sue parole – dove amministratori e dipendenti devono viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda e il sindaco ha un ruolo importante nel coordinare il lavoro e condividere le strategie per raggiungere gli obiettivi prefissati. I cittadini sono soci e clienti: soci perché sono comproprietari del capitale e partecipano all’attività, giudicando l’operato di chi amministra, clienti perché il Comune offre dei servizi che devono essere di qualità».

Pubblicità Pubblicità



Gli amministratori libici, da parte loro, si sono detti colpiti di quest’esperienza formativa. Un’occasione utile per approfondire anche i ruoli assunti nel tempo dalle autorità locali nel supportare il movimento cooperativo stesso, al fine di promuovere la coesione sociale attraverso lo sviluppo socio-economico.