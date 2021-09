Test salivari: partita la sperimentazione nelle scuole trentine. I primi 380 all’IC Trento 7

Le scuole medie Pedrolli e le primarie Pigarelli e Sant’Anna a Gardolo con la scuola primaria Calvino di Vigo Meano e la Decarli di Meano costituiscono il cosiddetto Istituto comprensivo ‘Trento 7″, dove insieme a Trento 1 che comprende Povo e Villazzano e agli istituti dell’area di Mattarello e Aldeno si applica la sperimentazione per la prevenzione dal contagio con i test salivari di ultima generazione.

I 380 test validi per le prime due settimane sono stati rilevati proprio al Trento 7, dove come per gli altri, lo screening per gli under 14 viene effettuato sotto la supervisione del Cibio, il dipartimento di biologia dell’università di Trento.

Per il dirigente scolastico Paolo Andrea Buzzelli si tratta di una soluzione efficace e non invasiva, che permette il rientro ideale a scuola con le lezioni in presenza e in tutta sicurezza.

Al momento non risultano classi in quarantena e con questo metodo eventuali positivi verrebbero isolati rapidamente. Sono dunque tre gli istituti comprensivi selezionati dalla Provincia autonoma di Trento per il monitoraggio nazionale volto allo studio della diffusione del virus tra le scuole primarie e secondarie di primo grado.

Il progetto è cominciato il 24 settembre e coinvolgerà su base volontaria 55mila studenti in tutta Italia ogni due settimane. I kit vengono consegnati dall’Azienda sanitaria agli insegnati che a loro volta li distribuiscono ai ragazzi.

Preferibilmente a stomaco vuoto, si preleva con il boccaglio almeno un millilitro di saliva da inserire nella una provetta. Il test viene eseguito a casa e riconsegnato corredato delle etichette e dei moduli per la privacy compilati e pronti per essere analizzati. Se il soggetto risulta positivo, la comunicazione viene inviata tempestivamente alla famiglia tramite il sistema online TreC. La quarantena di sette o dieci giorni per l’intera classe scatterebbe però con almeno due positivi.

