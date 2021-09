Inaugurata in Bosnia-Erzegovina la nuova palestra intitolata ad Alice Magnani, campionessa nello sport e di solidarietà

All’ingresso il suo motto, lo stesso che da un po’ di tempo è riportato anche sul campo in terra rossa di Segno, davanti a casa: “Credici!”.

È stata inaugurata sabato scorso, con una cerimonia ricca di momenti toccanti e significativi, la nuova palestra della scuola elementare “Vuk S. Karadžić” di Kozarska Dubica, in Bosnia-Erzegovina, intitolata ad Alice Magnani.

Un luogo dove bambine e bambini, ragazze e ragazzi, potranno fare sport, crescere insieme e diversi nel nome della campionessa di Segno.

Prima del classico taglio del nastro, le insegnanti, la preside, il prete del paese e naturalmente i bambini che frequentano la scuola hanno accolto con un caloroso applauso i protagonisti dell’iniziativa “Ruote ardite”, che ha portato un gruppetto di temerari da Ronchi dei Legionari, in Friuli-Venezia Giulia, fino a Kozarska dopo 615 chilometri in sella alla bicicletta e 5 giorni di viaggio.

Un traguardo importante, che segna la fine di un percorso impegnativo che ha portato alla ristrutturazione della palestra da parte dell’associazione Love Onlus con il contributo fondamentale della Regione Trentino-Alto Adige, ma anche un punto di partenza: da qualche giorno gli oltre 700 studenti della scuola elementare possono infatti contare su una struttura rinnovata, sicura, funzionale.

E anche attrezzata grazie alla proposta “Ruote ardite” (tutte le info su www.ruoteardite.it), alle tante persone che l’hanno sostenuta e la sostengono tuttora, e al Lions Club di Cles.

Il momento del taglio del nastro è stata dunque la tappa fondamentale di un viaggio solidale partito da lontano.

«Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato a portare a termine il viaggio – fa sapere il presidente di Love Onlus Fabio Franceschini –. Come le altre esperienze vissute in queste zone, anche questa si è rivelata uno strumento eccezionale per stringere legami d’amicizia, ma anche e soprattutto per riscoprire un nuovo modo di viaggiare e il valore della solidarietà. Non ci si aspetta, infatti, di trovare certe situazioni a pochi chilometri da casa. E si capisce così quanto sia importante essere utili agli altri».

Con il cuore ha partecipato alla cerimonia anche Dino Magnani, papà di Alice, che non è riuscito a essere presente fisicamente ma ha già in programma una trasferta a Kozarska Dubica in autunno.

Con ogni probabilità ci sarà anche lui, infatti, quando l’U.S. Segno del presidente Claudio Chini compirà un viaggio in terra bosniaca per consegnare alla scuola elementare una ventina di tamburelli.

«Per noi è una grande soddisfazione e ci fa piacere che il ricordo di Alice viva non solo nel mondo del tamburello, ma anche in contesti diversi – sono le sue parole –. Lo sport e il volontariato sono sempre stati il suo mondo, iniziative come queste sono preziose e vorrei ringraziare tutte le persone che hanno partecipato e le realtà coinvolte, tra cui il Comune di Predaia che ha patrocinato “Ruote ardite”, bellissima proposta di solidarietà».

Ora un filo solidale unisce la palestra in Bosnia-Erzegovina al campo in terra rossa di Segno, dove Alice ha iniziato a colpire la pallina.

Un filo che passa per i diversi territori e si lega alle tante persone che hanno contribuito a trasformare questo sogno in realtà.