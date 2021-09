Caseificio Coredo, continua il processo del formaggio «avvelenato»

Si sono svolte lunedì 27 e martedì 28 settembre davanti al Tribunale penale di Trento, le udienze riguardanti i due procedimenti penali avviati dalla procura di Trento, nei confronti dei responsabili del caseificio di Coredo, Lorenzo Biasi ex presidente della latteria indagata (ora sostituito dall’allora ex vicepresidente Mirko Endrizzi) e del casaro Fornasari Gianluca.

Ricordiamo che la scorsa udienza è stata caratterizzata da una deposizione incredibile, dove un dipendente dell’azienda ha testimoniato che il tubo dell’autocisterna durante la raccolta del latte presso i conferitori toccava a terra su terreno spesso sporco di terra e letame, lo stesso tubo nel momento dello scarico del latte nelle vasche di affioramento o nella cisterna del caseificio veniva posizionato a diretto contatto con il latte che veniva poi usato per produrre anche il formaggio a latte crudo, come il “Due Laghi”, l’operaio aveva segnalato la criticità ai responsabili della latteria ma era stato liquidato con: “l’abbiamo sempre fatto”. (qui le sue incredibili dichiarazioni)

I processi in corso sono molto delicati perché riguardano non solo il rispetto nelle norme igieniche, ma anche e soprattutto la salute.

Parte offesa nel procedimento è Giovanni Battista Maestri, il padre del bambino che era stato male nel giugno 2017 dopo avere mangiato formaggio prodotto e commercializzato dalla latteria sociale (ad oggi ancora in condizioni disperate), difeso dall’Avvocato Paolo Chiariello.

Formaggio che, secondo la ricostruzione dei carabinieri del Nas, era stato acquistato presso il caseificio. Il bambino è giusto ricordare che è ancora in condizioni gravissime

Nell’udienza di lunedì si è proceduto con l’escussione dei testi della parte civile individuati dal giudice Tamburrino, dalla quale sono emersi diversi elementi che forniscono un riscontro concreto alla ricostruzione dell’accusa.

Ricordiamo che Biasi, secondo la ricostruzione degli inquirenti – nella sua qualità di presidente avrebbe prodotto e immesso nel circuito commerciale prodotti caseari con cariche microbiche superiori ai limiti di legge (Stec e escherichia coli) non prestando la dovuta attenzione alla necessità di richiedere a Trentingrana Concast ispezioni sul campo per la verifica delle condizioni igieniche delle aziende dei conferitori, alla necessità di sottoporre ad analisi il formaggio Due Laghi crudo prodotto con latte crudo per la ricerca di escherichia coli prima della sua immissione in commercio e di verificare il rispetto del periodo di stagionatura minima di 60’ giorni prima della sua immissione in commercio per l’abbattimento della carica batterica.

A Fornasari, invece, viene contestato di avere omesso di richiedere le necessarie analisi per la ricerca di escherichia coli e di non avere richiesto a Trentingrana Concast di effettuare delle ispezioni volte ad accertare le condizioni igienico sanitarie delle stalle dei conferitori, non provvedendo al ritiro cautelativo del prodotto successivamente all’evento. L’ulteriore udienza è prevista per il 1 dicembre 2021 dove verranno sentiti gli ulteriori testi individuate dal giudice.

Nell’udienza tenutasi martedì 28 settembre, nella quale risultano sempre indagati Biasi Lorenzo di Sfruz e Fornasari Gianluca di Coredo, (nella foto)per i reati di commercio di sostanze alimentari nocive, delitti colposi contro la salute pubblica, lesioni personali colpose delitti puniti sulla base degli artt. 444 – 452 e 590/2 C.P., il giudice per le indagini preliminari Miori dott.ssa Claudia ha deciso sulla base delle indagini difensive e delle memorie prodotte dall’Avvocato Paolo Chiariello, delle perizie dei consulenti nominati dalla parte offesa, la professoressa Silvia Bonardi, docente di Ispezione degli Alimenti di origine animale presso il Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie e direttrice della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale dell’Università di Parma, il prof. Lapo Mughini Gras, epidemiologo senior presso il Centro per il Controllo delle Malattie Infettive dell’Istituto Nazionale per la Sanità Pubblica e l’Ambiente dei Paesi Bassi (RIVM) e professore associato di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare presso l’Institute for Risk Assessement Sciences (IRAS) dell’Università di Utrecht, Paesi Bassi, il Dott. Alberto Edefonti già Direttore, UOC Nefrologia, Dialisi e Trapianto Renale Pediatrico Fondazione IRCCS Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano ed in base alle richieste del Pubblico Ministero Dott.ssa Maria Colpani di non procedere con l’archiviazione.

Se le accuse fossero provate gli imputati rischiano fino a 4 anni di carcere e un risarcimento che in sede civile potrebbe essere milionario.