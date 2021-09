In val di Sole tutto pronto per l’evento «Sinfonie d’autunno»

Entra nel vivo il nutrito evento “Sinfonie d’autunno”, nuova rassegna organizzata dall’APT Val di Sole che coniuga profumi, sapori e musica in un suggestivo contesto naturale.

Il prossimo intenso fine settimana inizia venerdì 1 ottobre con una camminata mattutina nel Parco Naturale Adamello Brenta alla ricerca degli animali montani; il pomeriggio si va invece alla scoperta del colorito foliage in Valpiana, piccola oasi in quota sopra Ossana, mentre la sera, oltre allo sfizioso aperitivo al Caffè Roma a Malè con i prodotti autunnali della Strada della Mela e dei Sapori, è in programma una particolare escursione in Val di Rabbi nel Parco Nazionale dello Stelvio: tema della singolare passeggiata notturna il caratteristico bramito del cervo, l’inconfondibile verso d’amore emesso dai maschi del possente ungulato, al fine di dimostrare tutta la loro forza e di conquistare l’harem delle femmine.

Ricchissimo il programma per sabato 2 ottobre, con una combinazione decisamente gustosa di cibo, natura e musica: oltre alla facile escursione per ammirare il foliage all’inconfondibile Lago delle Malghette, non mancano gli appuntamenti gustosi: la possibilità di realizzare la singolare confettura di strudel presso l’Agritur Solasna a San Giacomo di Caldes, il percorso sensoriale presso il MMape Mulino Museo dell’Ape a Croviana alla scoperta delle api e del loro contributo per l’impollinazione della mela, nonché il nuovo evento pomeridiano “Calici e Sapori a Castel Caldes”.

Un invitante momento di incontro tra cultura, succulenti prodotti locali e gli ottimi vini di montagna, in collaborazione con la Strada della Mela e dei Sapori. Da segnalare anche l’escursione serale in Val di Peio nel Parco Nazionale dello Stelvio per il bramito del cervo e l’evento “Cena con le Stelle – Trentino Food Tales”, vera e propria esperienza gastronomica a quattro mani con lo chef stellato Giovanni D’Alitta del ristorante Stube Heremitage di Madonna di Campiglio presso il ristorante Maso Burba a Commezzadura.

Domenica 3 ottobre, accanto alla singolare escursione di primo mattino in Val di Rabbi per il bramito del cervo, tre sono gli appuntamenti tra gusto e natura: il laboratorio creativo con gli ingredienti dell’arnia e del bosco presso il MMape, Mulino Museo dell’Ape a Croviana, l’incontro con Ferruccio “Fero” Valentini sui segreti delle piante officinali presso Malga Polinar in Val di Rabbi, nonché il gustoso aperitivo del tardo pomeriggio al Caffè Roma a Malè.

Clou della giornata è però sulle montagne di Commezzadura, di fronte alle spettacolari Dolomiti di Brenta: alle ore 10.30 all’Alpe Daolasa è infatti in programma il Canto della Montagna, emozionante momento musicale con il Coro Sasso Rosso Val di Sole, reduce dal recente e singolare concerto con l’orchestra I Virtuosi Italiani sul Monte Agnello, sopra Pampeago in Val di Fiemme, in occasione del noto festival itinerante I Suoni delle Dolomiti. A seguire esperienza gastronomica al Rifugio Alpe Daolasa.

Per questo week end saranno in funzione entrambi i tronchi della cabinovia Daolasa – Val Mastellina, che collega il fondovalle con i 2040 metri di altitudine della Bassetta del Monte Vigo.

Apertura straordinaria anche del Bike Park Val di Sole, con bike pass giornaliero a 20 € e ben 4 trail a disposizione, tracciati di diversa difficoltà tutti serviti dalla comoda e veloce telecabina ad 8 posti.

Oltre al famosissimo percorso ”Black Snake” della World Cup, dove ogni anno si sfidano i migliori bikers al Mondo, gli appassionati avranno la possibilità di divertirsi in sella alle loro bike su percorsi di nuova realizzazione e concept: i trail di media difficoltà “White Wolf” e “Golden Eagle”, rimessi completamente a nuovo nelle linee, nonché il percorso di elevata difficoltà “Wild Grizzly”.

North shore, jumps, doppi, paraboliche, rock gardens: non manca nulla per una discesa in puro stile Val di Sole! Il Bike Park a valle finisce decisamente in bellezza con la pista di Four Cross, che ha assegnato in ben 6 edizioni il titolo mondiale di specialità.

L’elenco completo delle proposte di “Sinfonie d’autunno” è consultabile alla pagina https://www.visitvaldisole.it/it/eventi/sinfonie-autunno