Francesca Neri è malata, il marito: «Nello star male ha trovato la forza per stare bene»

L’attrice trentina Francesca Neri, assente dalle scene da molto tempo, sarebbe malata. A comunicarlo è stato il marito Claudio Amendola in una intervista rilasciata a «Verissimo».

La malattia di cui soffre l’attrice trentina potrebbe essere la fibromialgia. Claudio Amendola racconta ai microfoni di Verissimo che sta per uscire l’autobiografia della moglie, «Come carne viva» (Rizzoli), in cui lei racconta il black out degli ultimi anni.

E nel libro scrive: «Sono una persona nuova, e stranamente più che mai sono la persona di prima – prima di tutto, prima della malattia, prima dei lutti, prima della maternità, prima della passione, prima del cinema, nuda e cruda, appena data alla luce».

Pubblicità Pubblicità

Alla domanda ad Amendola su come stesse la moglie lui risponde: «Lei sta bene. Ha combattuto con se stessa, con il suo fisico, con il suo corpo. Nello star male ha trovato la forza per stare bene, perché è una persona molto intelligente. È stato difficile starle a fianco nei momenti più bui? No, è stato semplicemente il mio compito. La nostra è una grande storia d’amore»

Per stare vicino a una donna con una malattia cronica, che potrebbe essere la fibromialgia, di amore in effetti ce ne vuole molto soprattutto perché non lascia segni sul corpo: spesso si definisce “male invisibile”.

Poi l’attore a precisa domanda risposnde: «Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme, cerchi in qualche modo di capire».

Pubblicità Pubblicità



Nel libro in uscita in questi giorni capiremo di più. Ma intanto è anche un occasione per parlare della fibromialgia, che colpisce al 90 per cento le donne, e di sui si sa ancora molto poco forse perché questa malattia è riconosciuta in tutto il mondo tranne che in Italia.

La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscoloscheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani.

Il termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita; un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore).

La fibromialgia spesso confonde poiché alcuni dei suoi sintomi possono essere riscontrati in altre condizioni cliniche. Il termine fibrosite era una volta utilizzato per descrivere questa condizione. Il suffisso -ite significa infiammazione- un processo che può determinare dolore, calore, tumefazione e rigidità.

I ricercatori hanno evidenziato che l’infiammazione non è una parte significativa di questa sindrome. Il nome fibromialgia o sindrome fibromialgica è pertanto più accurato, ed ha ampiamente rimpiazzato i vecchi termini utilizzati. La fibromialgia interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa.

Sebbene possa assomigliare ad una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari. La fibromialgia è in effetti una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli.