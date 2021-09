Euregio-Ticket Students: disponibile dal 1 ottobre 2021

Dal 1° ottobre, gli studenti under 28 che frequentano le Università, le Scuole di specializzazione universitarie o le Accademie dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino potranno acquistare l’Euregio-Ticket Students e utilizzare i trasporti pubblici nei tre territori per 430 euro per tutto l’anno.

Con l’Euregio-Ticket Students, si offre agli studenti un modo economico e sostenibile per viaggiare all’interno dell’Euregio – indipendentemente dal fatto che l’abbonamento venga utilizzato per il viaggio di andata e ritorno da casa al luogo di studio o per il tempo libero.

L’Euregio-Ticket Students è un altro tassello dell’offerta di mobilità attraente e sostenibile dei tre paesi, che viene costantemente ampliata. Progetti come questi rendono il valore aggiunto dell’Euregio tangibile per i cittadini, spiegano il presidente dell’Euregio e i due presidenti della Provincia autonoma di Bolzano e di Trento.

Euregio Ticket Students: come funziona – Il nuovo abbonamento annuale “Euregio Ticket Students” è disponibile per gli studenti di età inferiore ai 28 anni iscritti a un’università o a un’istituzione educativa equivalente nell’Euregio. L’Euregio-Ticket Students è valido su tutte le linee interconnesse che iniziano e finiscono in Tirolo.

Inoltre, è valido per tutti i viaggi sulle linee interconnesse nelle zone transfrontaliere e sui treni a lunga percorrenza all’interno del Tirolo, a condizione che il viaggio inizi o finisca nell’area interconnessa del Tirolo. In Alto Adige e in Trentino, tuttavia, l’abbonamento non è valido sui treni a lunga percorrenza.

L’Euregio-Ticket Students può essere utilizzato per qualsiasi numero di viaggi all’interno dell’area di validità. L’abbonamento costa 430 euro, non è trasferibile ed è valido per un anno a partire dal primo di ogni mese. Ulteriori informazioni sull’acquisto dell’abbonamento possono essere trovate su www.vvt.at e www.ivb.at

L’Euregio-Ticket Students sarà disponibile dal 1° ottobre 2021 nelle biglietterie VVT e IVB e nel centro clienti VVT e potrà essere ordinato dagli studenti, anche trentini, anche online in Alto Adige su www.suedtirolmobil.info o www.altoadigemobilita.info.

Tutte le informazioni sull’Euregio Ticket Students si trovano sul sito www.suedtirolmobil.info. I dettagli sulle condizioni di utilizzo nelle altre regioni si trovano sui siti del Verkehrsverbund Tirol (www.vvt.at) e di Trentino Trasporti (www.trentinotrasporti.it).